Как приготовить ароматный суп харчо с тушёнкой за 30 минут

Этот простой и вкусный суп харчо с тушёнкой готовится быстро и идеально подойдёт для обеда или ужина. Сочетание тушёнки, риса и специй делает его особенно насыщенным и сытным. Рецепт легко адаптируется под ваши предпочтения, а готовое блюдо порадует как взрослых, так и детей.
Ингредиенты на 4 порции:
Рецепт приготовления:
Шаг 1: Подготовка овощей
Лук нарежьте четвертинками, затем соломкой.
Если используете помидоры, натрите их на крупной тёрке.
Шаг 2: Приготовление зажарки
Разогрейте сливочное масло на среднем огне.
Пассеруйте лук до золотистого цвета.
Добавьте помидоры или томатную пасту, готовьте 5-7 минут.
Шаг 3: Подготовка риса
Промойте рис до прозрачной воды.
Положите его в кастрюлю с кипящей водой, варите 3 минуты на сильном огне. Затем убавьте огонь до среднего.
Шаг 4: Сборка супа
Добавьте в кастрюлю тушёнку и проварите 3-4 минуты. Посолите по вкусу.
Выложите зажарку с луком и помидорами, хмели-сунели, лавровый лист, чёрный и красный перец.
Варите ещё 4-5 минут до готовности риса.
Шаг 5: Завершающий этап
Продавите чеснок через пресс, добавьте в суп и проварите 1 минуту.
Снимите с огня, дайте супу немного настояться.
Подавайте с нарезанной кинзой.
Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.