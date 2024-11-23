Как приготовить ароматный суп харчо с тушёнкой за 30 минут

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Этот простой и вкусный суп харчо с тушёнкой готовится быстро и идеально подойдёт для обеда или ужина. Сочетание тушёнки, риса и специй делает его особенно насыщенным и сытным. Рецепт легко адаптируется под ваши предпочтения, а готовое блюдо порадует как взрослых, так и детей.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC BY-SA 3.0 Харчо

Ингредиенты на 4 порции:

Говяжья тушёнка — 350 г

Репчатый лук — 2 шт.

Рис (круглый) — 100 г

Чеснок — 3 зубчика

Вода — 2,5 л

Сливочное масло — 2 ст. л.

Хмели-сунели — 1 ч. л. (с горкой)

Помидоры (или томатная паста) — 2 шт. или 1 ст. л.

Лавровый лист — 1-2 шт.

Перец чёрный горошком — по вкусу

Соль, чёрный и красный молотый перец — по вкусу

Кинза — для подачи

Рецепт приготовления:

Шаг 1: Подготовка овощей

Лук нарежьте четвертинками, затем соломкой.

Если используете помидоры, натрите их на крупной тёрке.

Шаг 2: Приготовление зажарки

Разогрейте сливочное масло на среднем огне.

Пассеруйте лук до золотистого цвета.

Добавьте помидоры или томатную пасту, готовьте 5-7 минут.

Шаг 3: Подготовка риса

Промойте рис до прозрачной воды.

Положите его в кастрюлю с кипящей водой, варите 3 минуты на сильном огне. Затем убавьте огонь до среднего.

Шаг 4: Сборка супа

Добавьте в кастрюлю тушёнку и проварите 3-4 минуты. Посолите по вкусу.

Выложите зажарку с луком и помидорами, хмели-сунели, лавровый лист, чёрный и красный перец.

Варите ещё 4-5 минут до готовности риса.

Шаг 5: Завершающий этап

Продавите чеснок через пресс, добавьте в суп и проварите 1 минуту.

Снимите с огня, дайте супу немного настояться.

Подавайте с нарезанной кинзой.

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.

