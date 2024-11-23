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Как приготовить ароматный суп харчо с тушёнкой за 30 минут

2:07
Еда

Этот простой и вкусный суп харчо с тушёнкой готовится быстро и идеально подойдёт для обеда или ужина. Сочетание тушёнки, риса и специй делает его особенно насыщенным и сытным. Рецепт легко адаптируется под ваши предпочтения, а готовое блюдо порадует как взрослых, так и детей.

Харчо
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC BY-SA 3.0
Харчо

Ингредиенты на 4 порции:

  • Говяжья тушёнка — 350 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Рис (круглый) — 100 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Вода — 2,5 л
  • Сливочное масло — 2 ст. л.
  • Хмели-сунели — 1 ч. л. (с горкой)
  • Помидоры (или томатная паста) — 2 шт. или 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 1-2 шт.
  • Перец чёрный горошком — по вкусу
  • Соль, чёрный и красный молотый перец — по вкусу
  • Кинза — для подачи

Рецепт приготовления:

Шаг 1: Подготовка овощей

Лук нарежьте четвертинками, затем соломкой.
Если используете помидоры, натрите их на крупной тёрке.

Шаг 2: Приготовление зажарки

Разогрейте сливочное масло на среднем огне.
Пассеруйте лук до золотистого цвета.
Добавьте помидоры или томатную пасту, готовьте 5-7 минут.

Шаг 3: Подготовка риса

Промойте рис до прозрачной воды.
Положите его в кастрюлю с кипящей водой, варите 3 минуты на сильном огне. Затем убавьте огонь до среднего.

Шаг 4: Сборка супа

Добавьте в кастрюлю тушёнку и проварите 3-4 минуты. Посолите по вкусу.
Выложите зажарку с луком и помидорами, хмели-сунели, лавровый лист, чёрный и красный перец.
Варите ещё 4-5 минут до готовности риса.

Шаг 5: Завершающий этап

Продавите чеснок через пресс, добавьте в суп и проварите 1 минуту.
Снимите с огня, дайте супу немного настояться.
Подавайте с нарезанной кинзой.

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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