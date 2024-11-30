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Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

2:00
Еда

Этот салат с куриной грудкой, сыром и помидорами станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола. Благодаря сочетанию нежного мяса, сочных помидоров и ароматного сыра он нравится практически всем. Простая технология приготовления и доступные ингредиенты сделают его вашим любимым блюдом.

Салат с сыром и болгарским перцем
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY 3.0
Салат с сыром и болгарским перцем

Ингредиенты на 4 порции:

  • Куриное филе — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Помидоры — 300 г
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Майонез "Провансаль" — 100 г
  • Сметана (18%) — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Петрушка для украшения
  • Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка курицы

Отварите куриное филе: доведите подсоленную воду до кипения, положите филе и снимите пену.
Варите на слабом огне 15 минут, закройте кастрюлю крышкой и оставьте ещё на 15 минут.
Остудите курицу в бульоне, затем мелко нарежьте.

Шаг 2: Подготовка остальных ингредиентов

Сварите яйца вкрутую (10 минут), охладите, очистите и порубите.
Сыр натрите на средней тёрке.
Помидоры разрежьте пополам, удалите семена и сок, а оставшуюся мякоть нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 3: Приготовление соуса

Смешайте майонез и сметану.
Чеснок пропустите через пресс, добавьте в смесь.
Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Шаг 4: Сборка салата

На плоскую тарелку установите кулинарное кольцо диаметром 18-20 см.
Первым слоем выложите курицу, промажьте соусом.
Следующие слои: помидоры, яйца, сыр — каждый также промазывайте соусом.
Уберите салат в холодильник на 1 час.
Перед подачей украсьте петрушкой.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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