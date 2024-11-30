Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат с куриной грудкой, сыром и помидорами станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола. Благодаря сочетанию нежного мяса, сочных помидоров и ароматного сыра он нравится практически всем. Простая технология приготовления и доступные ингредиенты сделают его вашим любимым блюдом.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY 3.0 Салат с сыром и болгарским перцем

Ингредиенты на 4 порции:

Куриное филе — 300 г

Яйца — 2 шт.

Помидоры — 300 г

Сыр твёрдый — 100 г

Майонез "Провансаль" — 100 г

Сметана (18%) — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка для украшения

Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка курицы

Отварите куриное филе: доведите подсоленную воду до кипения, положите филе и снимите пену.

Варите на слабом огне 15 минут, закройте кастрюлю крышкой и оставьте ещё на 15 минут.

Остудите курицу в бульоне, затем мелко нарежьте.

Шаг 2: Подготовка остальных ингредиентов

Сварите яйца вкрутую (10 минут), охладите, очистите и порубите.

Сыр натрите на средней тёрке.

Помидоры разрежьте пополам, удалите семена и сок, а оставшуюся мякоть нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 3: Приготовление соуса

Смешайте майонез и сметану.

Чеснок пропустите через пресс, добавьте в смесь.

Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Шаг 4: Сборка салата

На плоскую тарелку установите кулинарное кольцо диаметром 18-20 см.

Первым слоем выложите курицу, промажьте соусом.

Следующие слои: помидоры, яйца, сыр — каждый также промазывайте соусом.

Уберите салат в холодильник на 1 час.

Перед подачей украсьте петрушкой.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

