Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Этот салат с куриной грудкой, сыром и помидорами станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола. Благодаря сочетанию нежного мяса, сочных помидоров и ароматного сыра он нравится практически всем. Простая технология приготовления и доступные ингредиенты сделают его вашим любимым блюдом.
Ингредиенты на 4 порции:
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка курицы
Отварите куриное филе: доведите подсоленную воду до кипения, положите филе и снимите пену.
Варите на слабом огне 15 минут, закройте кастрюлю крышкой и оставьте ещё на 15 минут.
Остудите курицу в бульоне, затем мелко нарежьте.
Шаг 2: Подготовка остальных ингредиентов
Сварите яйца вкрутую (10 минут), охладите, очистите и порубите.
Сыр натрите на средней тёрке.
Помидоры разрежьте пополам, удалите семена и сок, а оставшуюся мякоть нарежьте мелкими кубиками.
Шаг 3: Приготовление соуса
Смешайте майонез и сметану.
Чеснок пропустите через пресс, добавьте в смесь.
Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Шаг 4: Сборка салата
На плоскую тарелку установите кулинарное кольцо диаметром 18-20 см.
Первым слоем выложите курицу, промажьте соусом.
Следующие слои: помидоры, яйца, сыр — каждый также промазывайте соусом.
Уберите салат в холодильник на 1 час.
Перед подачей украсьте петрушкой.
Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.