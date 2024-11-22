Лёгкий рецепт фрикасе из индейки с грибами и сметаной

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить вкусное и полезное блюдо из индейки совсем несложно. Этот рецепт фрикасе со стручковой фасолью и грибами подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Простой процесс приготовления и доступные ингредиенты сделают его вашим кулинарным фаворитом.

Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, CC BY 2.0 Курица в сметанном соусе

Ингредиенты на 4 порции:

500 г филе грудки индейки

250 г стручковой фасоли

50 г сушёных грибов

1 ст. л. сливочного масла

100 г сметаны

1 желток

соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Шаг 1:

Залейте сушёные грибы 1,5 стакана кипятка, накройте крышкой и варите на среднем огне около 10 минут до мягкости.

Шаг 2:

Филе индейки нарежьте небольшими кусочками и положите в кастрюлю с кипящей водой. Доведите до кипения на сильном огне, снимите пену, добавьте соль и варите 5 минут.

Шаг 3:

Стручковую фасоль отварите в кипящей подсоленной воде в течение 2 минут. Затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет и текстуру.

Шаг 4:

Выньте индейку из бульона и дайте ей немного остыть.

Шаг 5:

Грибы достаньте шумовкой, сохранив отвар. Нарежьте их небольшими кусочками.

Шаг 6:

Доведите грибной отвар до кипения. Уменьшите огонь, добавьте сметану, индейку, фасоль и грибы. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте и готовьте ещё 5 минут. Затем добавьте желток, тщательно перемешайте и снимите с огня.

Уточнения

Фрикасе́ (фр. fricassée - "всякая всячина", от фр. fricasser - "жарить, тушить") — рагу из белого мяса в белом соусе. Блюдо французской кухни.



