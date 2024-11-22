Лёгкий рецепт фрикасе из индейки с грибами и сметаной

Приготовить вкусное и полезное блюдо из индейки совсем несложно. Этот рецепт фрикасе со стручковой фасолью и грибами подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Простой процесс приготовления и доступные ингредиенты сделают его вашим кулинарным фаворитом.
Ингредиенты на 4 порции:
Рецепт приготовления:
Шаг 1:
Залейте сушёные грибы 1,5 стакана кипятка, накройте крышкой и варите на среднем огне около 10 минут до мягкости.
Шаг 2:
Филе индейки нарежьте небольшими кусочками и положите в кастрюлю с кипящей водой. Доведите до кипения на сильном огне, снимите пену, добавьте соль и варите 5 минут.
Шаг 3:
Стручковую фасоль отварите в кипящей подсоленной воде в течение 2 минут. Затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет и текстуру.
Шаг 4:
Выньте индейку из бульона и дайте ей немного остыть.
Шаг 5:
Грибы достаньте шумовкой, сохранив отвар. Нарежьте их небольшими кусочками.
Шаг 6:
Доведите грибной отвар до кипения. Уменьшите огонь, добавьте сметану, индейку, фасоль и грибы. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте и готовьте ещё 5 минут. Затем добавьте желток, тщательно перемешайте и снимите с огня.
Фрикасе́ (фр. fricassée - "всякая всячина", от фр. fricasser - "жарить, тушить") — рагу из белого мяса в белом соусе. Блюдо французской кухни.
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