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Лёгкий рецепт фрикасе из индейки с грибами и сметаной

1:48
Еда

Приготовить вкусное и полезное блюдо из индейки совсем несложно. Этот рецепт фрикасе со стручковой фасолью и грибами подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Простой процесс приготовления и доступные ингредиенты сделают его вашим кулинарным фаворитом.

Курица в сметанном соусе
Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, CC BY 2.0
Курица в сметанном соусе

Ингредиенты на 4 порции:

  • 500 г филе грудки индейки
  • 250 г стручковой фасоли
  • 50 г сушёных грибов
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 100 г сметаны
  • 1 желток
  • соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Шаг 1:
Залейте сушёные грибы 1,5 стакана кипятка, накройте крышкой и варите на среднем огне около 10 минут до мягкости.

Шаг 2:
Филе индейки нарежьте небольшими кусочками и положите в кастрюлю с кипящей водой. Доведите до кипения на сильном огне, снимите пену, добавьте соль и варите 5 минут.

Шаг 3:
Стручковую фасоль отварите в кипящей подсоленной воде в течение 2 минут. Затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет и текстуру.

Шаг 4:
Выньте индейку из бульона и дайте ей немного остыть.

Шаг 5:
Грибы достаньте шумовкой, сохранив отвар. Нарежьте их небольшими кусочками.

Шаг 6:
Доведите грибной отвар до кипения. Уменьшите огонь, добавьте сметану, индейку, фасоль и грибы. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте и готовьте ещё 5 минут. Затем добавьте желток, тщательно перемешайте и снимите с огня.

Уточнения

Фрикасе́ (фр. fricassée - "всякая всячина", от фр. fricasser - "жарить, тушить") — рагу из белого мяса в белом соусе. Блюдо французской кухни.
 

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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