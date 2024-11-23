Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году

Символом 2025 года станет Змея, которая олицетворяет мудрость и избирательность. Специалисты в области эзотерики утверждают, что выбор продуктов для новогоднего стола играет важную роль в создании благоприятной энергии в доме.
Однако есть фрукты, которые, по мнению экспертов, способны притянуть негатив и помешать достижению ваших целей.
Лимоны и лаймы
Грейпфруты
Для привлечения счастья, процветания и успеха специалисты рекомендуют украсить стол следующими фруктами:
Мандарины — символизируют радость и изобилие.
Ананасы — ассоциируются с процветанием и крепостью в делах.
Апельсины — несут счастье и благополучие.
Отдавайте предпочтение ярким, солнечным плодам, которые создают ощущение тепла и радости.
Избегайте продуктов, связанных с горечью или негативными ассоциациями.
Правильный выбор фруктов — это не только украшение стола, но и возможность создать атмосферу гармонии и благополучия в вашем доме.
Фру́кт (лат. fructus - плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.
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