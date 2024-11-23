Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Символом 2025 года станет Змея, которая олицетворяет мудрость и избирательность. Специалисты в области эзотерики утверждают, что выбор продуктов для новогоднего стола играет важную роль в создании благоприятной энергии в доме.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Грейпфрут

Однако есть фрукты, которые, по мнению экспертов, способны притянуть негатив и помешать достижению ваших целей.

Какие фрукты избегать на новогоднем столе

Лимоны и лаймы

Эти цитрусовые символизируют горечь и кислотность, особенно в личных отношениях.

Их присутствие на новогоднем столе, согласно эзотерикам, может создать напряжение в семейной жизни.

Грейпфруты

Считаются "крайне опасными" в плане энергетики.

Могут блокировать реализацию желаний и помешать осуществлению мечтаний.

Фрукты, которые принесут удачу в 2025 году

Для привлечения счастья, процветания и успеха специалисты рекомендуют украсить стол следующими фруктами:

Мандарины — символизируют радость и изобилие.

Ананасы — ассоциируются с процветанием и крепостью в делах.

Апельсины — несут счастье и благополучие.

Как выбрать фрукты для новогоднего стола

Отдавайте предпочтение ярким, солнечным плодам, которые создают ощущение тепла и радости.

Избегайте продуктов, связанных с горечью или негативными ассоциациями.

Правильный выбор фруктов — это не только украшение стола, но и возможность создать атмосферу гармонии и благополучия в вашем доме.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus - плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.



