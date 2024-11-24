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Как правильно выбирать хурму и какие сорта самые вкусные

2:24
Еда

В осенне-зимний период хурма становится одним из самых популярных фруктов, привлекая внимание своей яркостью и вкусом. На прилавках магазинов можно встретить различные сорта хурмы, каждый из которых обладает уникальными особенностями, которые полезно учитывать при выборе.

Хурма
Фото: commons.wikimedia.org by Choe YongWoo, PDM
Хурма

Одним из самых распространенных сортов является "шоколадная" хурма или "королек", которая известна своей сладкой, но не слишком приторной мякотью. Этот сорт не вяжет, что делает его особенно привлекательным для потребителей.

Он имеет ярко-оранжевый цвет и круглый размер. Еще одной разновидностью является "инжирная" хурма, или "ромашка", с характерной сплюснутой формой, напоминающей инжир. Она не слишком сладкая и имеет низкокалорийное содержание.

Сорт "бычье сердце", известный также как "помидорная" хурма, отличается крупным размером и ярким цветом, однако его следует есть только в зрелом виде, так как в нем сохраняется вяжущий вкус. Для любителей крупных плодов подойдет и хурма "свечка", которая также может быть вязкой, но в отличие от "бычьего сердца", не имеет косточек, что удобно для использования в сушеном виде.

Другим интересным сортом является "шарон" или "яблочная" хурма. Это гибрид хурмы и яблока, отличающийся сладким и деликатным вкусом, почти без танинов. "Медовая" хурма, которая также встречается на прилавках, напоминает мандарин по форме и цвету, но ее вкус скорее сладкий, с медовыми нотами.

Еще один популярный сорт — "шиш бурун", мягкая хурма с медово-цветочным послевкусием, идеальная для детей. Хурма "персимон" отличается плотной мякотью и ярким цветом, в то время как плоская хурма обладает более плотной мякотью и хороша для десертов.

Выбирая хурму, следует обращать внимание на форму плодов. Круглая или приплюснутая хурма, как правило, не будет терпкой. Крупные, вытянутые плоды часто оказываются вязкими, но и более сочными. Стоит избегать фруктов с поврежденной кожурой или следами плесени. Спелая хурма должна быть упругой, с однородной кожурой и приятным цветом.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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