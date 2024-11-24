Попробуйте рецепт попкорна из креветок с темпурным кляром

Попкорн из креветок, популярное блюдо американской кухни, был изначально разработан шеф-поваром ресторана в Луизиане в 1970-х годах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сервированные креветки

Жаренные во фритюре креветки, покрытые хрустящей панировкой, напоминают традиционный попкорн, что и дало блюду его название. Однако в японской и корейской кухне подача этого блюда приобрела особый стиль, который стоит попробовать.

Рецепт попкорна из креветок в японском стиле включает использование темпурного кляра, который придает креветкам воздушную хрустящую оболочку. Маленькие кусочки креветок удобно есть с палочками, макнув в острый майонезный соус.

Для приготовления понадобятся тигровые креветки, лимон, пшеничная и рисовая мука, кукурузный крахмал, разрыхлитель, чесночный и луковый порошки, специи и соус шрирача. Все ингредиенты идеально сочетаются, создавая вкусное блюдо, которое станет отличной закуской на вечеринке или фуршете.

Процесс приготовления не сложен, но требует внимания к деталям. Креветки очищаются, нарезаются, обжариваются во фритюре и подаются с острым соусом. Важно, чтобы кляр был воздушным, а масло — хорошо разогретым для достижения хрустящей корочки. Этот рецепт идеально подойдет для гостей, при этом вкус попкорна из креветок будет оценен всеми.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

