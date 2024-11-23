Как приготовить идеальные ленивые сырники за 15 минут — без жарки

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивые сырники из творога — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить буквально за 15-20 минут. Вместо жарки на сковороде сырники варятся в подсоленной воде, что делает их более легкими и полезными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Для этого потребуется творог любой жирности, яйцо, немного манной крупы и муки, сахар, соль и изюм. При желании в тесто можно добавить пряности, такие как корица или ванилин, для придания уникального аромата.

Приготовление сырников не требует особых усилий. Творог нужно перетереть через сито или измельчить с помощью блендера. В отдельной посуде взбиваются яйца, а затем они добавляются к творожной массе.

После этого в смесь добавляют муку, манную крупу, сахар и соль, оставляют массу на несколько минут для загустения. Изюм следует промыть и замочить в кипятке, после чего добавить в тесто.

Сформированные сырники варятся в кипящей воде, и как только они всплывут, значит, они готовы. Готовое блюдо подают с ложкой сливочного масла и сметаной или сгущенным молоком. Такой десерт идеально подходит для всей семьи — от детей до взрослых.

Важно помнить, что если используется магазинный творог, его стоит предварительно отжать, чтобы избежать лишней влаги в тесте. Для тех, кто не боится калорий, можно обжарить сырники на сковороде, а затем выложить их на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

