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Как правильно размораживать рыбу и морепродукты, чтобы они не потеряли вкус

1:41
Еда

Правильная разморозка рыбы и морепродуктов — важный процесс, от которого зависит не только вкус, но и сохранение всех полезных свойств. Чтобы не потерять текстуру и не допустить размножения бактерий, важно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Треска
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM
Треска

Наилучший способ размораживания рыбы и морепродуктов — оставить их на ночь в холодильнике. Так сохраняется структура продукта, и он не теряет сочности. Шеф-повар Андрей Голубев советует избегать размораживания в тепле или воде, так как это приведет к потере влаги и ухудшению вкусовых качеств.

Важно помнить, что рыбу или морепродукты следует оставлять в упаковке или плотно закрывать пленкой, чтобы избежать появления запаха и контакта с другими продуктами.

Если времени мало и нужно быстро разморозить продукт, можно использовать холодную воду. Для этого рыбу или морепродукты, оставив в упаковке, следует поместить в кастрюлю с холодной водой на полчаса. Важно удалить избыточную влагу перед готовкой, используя бумажные полотенца. При комнатной температуре маленькие рыбы размораживаются за 3-4 часа.

Некоторые продукты, такие как северные креветки, можно готовить прямо из замороженного состояния, не теряя текстуры. Однако стоит избегать размораживания панированной рыбы, поскольку это нарушает корочку, и она теряет хрустящесть.

Для сохранения качества продуктов не рекомендуется размораживать их повторно, так как это приводит к потере вкуса и текстуры. Лучше разделить продукты на порции и размораживать только нужное количество.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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