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Как правильно готовить начинку для голубцов

1:28
Еда

Голубцы — это популярное и вкусное блюдо, которое получится особенно удачным, если правильно подготовить начинку.

голубцы
Фото: Own work by Bearas, CC BY-SA 3.0
голубцы

Подготовка начинки: пошаговая инструкция

  • Подготовьте овощи: очистите морковь и натрите её на терке, лук очистите и нашинкуйте.
  • Приготовьте зажарку: разогрейте сковороду, обжарьте лук до золотистого цвета, а затем добавьте морковь и продолжайте жарить до мягкости.
  • Сварите рис: наполните кастрюлю водой, доведите до кипения, всыпьте крупу и варите около 5 минут до полуготовности. после этого откиньте рис на дуршлаг и дайте ему остыть.
  • Подготовьте остальные ингредиенты: очистите чеснок и измельчите его с помощью пресса. Помидоры очистите от кожуры и натрите на терке.
  • Смешайте начинку: соедините фарш, рис, зажарку, измельчённые помидоры и чеснок. Добавьте соль, перец и специи по вкусу.

Формирование и приготовление голубцов
На один небольшой капустный лист выкладывайте около 2 столовых ложек начинки. Аккуратно заверните листья и сформируйте голубцы.

Готовьте блюдо на медленном огне, тушив его в соусе или воде в течение 30-60 минут.

В результате вы получите ароматные и вкусные голубцы, которые станут отличным дополнением к любому обеду.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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