Как правильно готовить начинку для голубцов

Голубцы — это популярное и вкусное блюдо, которое получится особенно удачным, если правильно подготовить начинку.
Формирование и приготовление голубцов
На один небольшой капустный лист выкладывайте около 2 столовых ложек начинки. Аккуратно заверните листья и сформируйте голубцы.
Готовьте блюдо на медленном огне, тушив его в соусе или воде в течение 30-60 минут.
В результате вы получите ароматные и вкусные голубцы, которые станут отличным дополнением к любому обеду.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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