Ошибка, которую вы делаете при варке картофеля, и как её исправить

Многие гурманы обожают рассыпчатый картофель — он идеально подходит к мясу и овощным салатам, отличается насыщенным вкусом и приятной текстурой. Однако не все знают, как добиться такого результата при варке.
Секрет заключается не только в выборе правильного сорта картофеля, но и в одной небольшой хитрости, которая гарантирует успех.
Результатом будет аппетитный рассыпчатый картофель, идеально подходящий для гарнира или самостоятельного блюда.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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