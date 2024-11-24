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Советские котлеты — рецепт, который станет вашим любимым

Еда

Многие с теплотой вспоминают вкусные блюда из советских столовых, и одним из таких кулинарных символов являются котлеты. Они поражали своей хрустящей корочкой снаружи, нежной и сочной текстурой внутри и тонким чесночным ароматом.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Котлеты

Сегодня, несмотря на многочисленные попытки повторить этот культовый рецепт, не у всех получается достичь того самого вкуса. Однако есть точный рецепт, который гарантирует успех. Просто следуйте шагам и не изменяйте последовательности.

Рецепт советских котлет

  1. Соедините два вида мяса. Пропустите через мясорубку 200 г говядины и 400 г свинины.
  2. Приготовьте жареный лук. Нарежьте одну луковицу и обжарьте её на разогретой сковороде с маслом.
  3. Измельчите картофель. Натрите один очищенный сырой картофельный клубень.
  4. Подготовьте чеснок. Пропустите через чеснокодавку пару зубчиков.
  5. Смешайте ингредиенты. Соедините мясной фарш, жареный лук, тёртую картошку, чеснок, одно сырое яйцо, зелень и мякиш двух ломтиков хлеба (предварительно замоченный). Добавьте соль и перец, тщательно перемешайте массу.
  6. Добавьте муку. Вмешайте в фарш 2 столовые ложки муки и снова хорошо перемешайте.
  7. Формируйте и обжаривайте. Сделайте из фарша котлеты в виде шайбочек и обжарьте их с двух сторон до появления румяной корочки.

Эти котлеты непременно вернут вам вкус советской эпохи. Они идеально дополнят любой гарнир и понравятся всей семье.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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