Советские котлеты — рецепт, который станет вашим любимым

Многие с теплотой вспоминают вкусные блюда из советских столовых, и одним из таких кулинарных символов являются котлеты. Они поражали своей хрустящей корочкой снаружи, нежной и сочной текстурой внутри и тонким чесночным ароматом.

Фото: freepik.com by timolina, PDM Котлеты

Сегодня, несмотря на многочисленные попытки повторить этот культовый рецепт, не у всех получается достичь того самого вкуса. Однако есть точный рецепт, который гарантирует успех. Просто следуйте шагам и не изменяйте последовательности.

Рецепт советских котлет

Соедините два вида мяса. Пропустите через мясорубку 200 г говядины и 400 г свинины. Приготовьте жареный лук. Нарежьте одну луковицу и обжарьте её на разогретой сковороде с маслом. Измельчите картофель. Натрите один очищенный сырой картофельный клубень. Подготовьте чеснок. Пропустите через чеснокодавку пару зубчиков. Смешайте ингредиенты. Соедините мясной фарш, жареный лук, тёртую картошку, чеснок, одно сырое яйцо, зелень и мякиш двух ломтиков хлеба (предварительно замоченный). Добавьте соль и перец, тщательно перемешайте массу. Добавьте муку. Вмешайте в фарш 2 столовые ложки муки и снова хорошо перемешайте. Формируйте и обжаривайте. Сделайте из фарша котлеты в виде шайбочек и обжарьте их с двух сторон до появления румяной корочки.

Эти котлеты непременно вернут вам вкус советской эпохи. Они идеально дополнят любой гарнир и понравятся всей семье.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

