Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как справиться с акклиматизацией в путешествии
Цены на газ в Европе выросли на 45% на фоне угрозы нового кризиса
Как добиться сияющей кожи без фотошопа
Как улучшить вкус и размер помидоров с помощью банановой кожуры
Пять секретов для пышного цветения лилий после пересадки
В Италии обнаружили древние петроглифы на высоте более 3000 метров
Почему смотреть в глаза питомцу так важно для отношений
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев

Как нарезать картофель, чтобы пюре получилось воздушным и нежным

1:04
Еда

Хотите, чтобы картофельное пюре получилось воздушным, нежным и невероятно вкусным? Секрет в правильной нарезке картофеля перед варкой.

Пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пюре

Оказывается, форма и размер кусочков играют ключевую роль в процессе приготовления. Нарезая клубни определённым образом, вы добьётесь их равномерного проваривания и идеальной текстуры готового блюда.

Как правильно нарезать картофель для пюре

Единственное и главное правило: нарезайте вымытые и очищенные клубни на кубики одинакового размера.

Почему это важно? Если кусочки картофеля будут одного размера, они сварятся одновременно. Это предотвратит появление недоваренных или переваренных фрагментов, которые могут испортить текстуру пюре.

В результате вы получите идеально мягкую основу, из которой выйдет пюре с однородной, нежной и воздушной консистенцией. Такой гарнир порадует своим аппетитным видом, приятным вкусом и станет отличным дополнением к любому блюду.

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer "очищать") — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Туризм
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Садоводство, цветоводство
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Ракета Storm Shadow. Франко-британское оружие, которое вынуждает Россию быть начеку Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз
В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз
Последние материалы
В Италии обнаружили древние петроглифы на высоте более 3000 метров
Почему смотреть в глаза питомцу так важно для отношений
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
24 ноября: День моржа, колючая проволока и самбо
Новак Джокович назвал имя своего нового тренера
Боль после массажа: норма или признак проблемы
Как нарезать картофель, чтобы пюре получилось воздушным и нежным
Опыт на грызунах приблизил нас к технологии восстановления памяти
Бразилия и Россия укрепляют сотрудничество и готовятся к запуску прямых авиарейсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.