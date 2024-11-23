Секрет быстрой разморозки фарша, о котором знают немногие

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Разморозка фарша — процесс, который может занять несколько часов. Конечно, есть возможность ускорить его с помощью микроволновки. Однако такой способ часто приводит к потере вкуса и нежности мяса.

Фото: Own work by Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0 Фарш

Если вы хотите разморозить фарш быстро и без ущерба для качества, обратите внимание на простой лайфхак — использование двух металлических кастрюль.

Как разморозить фарш с помощью кастрюль:

Возьмите одну кастрюлю и положите в неё замороженный фарш.

Сверху установите вторую кастрюлю.

Чтобы ускорить процесс, налейте в верхнюю кастрюлю немного тёплой (но не горячей!) воды.

Металл обладает высокой теплопроводностью, благодаря чему фарш начнёт размораживаться быстрее. Дополнительный эффект создаёт давление верхней кастрюли, что ещё больше ускоряет процесс.

Всего за 20 минут ваш фарш будет готов к использованию. Как только он разморозился, начинайте готовить или уберите мясо в холодильник. Не оставляйте продукт на столе, чтобы избежать размножения опасных микроорганизмов.

Этот метод прост, безопасен и позволяет сохранить качество мяса.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

