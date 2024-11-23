Как приготовить идеальную запеканку из капусты всего за 5 шагов

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Не обязательно консервировать всю капусту с дачи — оставьте пару кочанов, чтобы порадовать семью вкусными домашними блюдами: голубцами, пирогами или запеканкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0 капуста

Запеканка из капусты — это простой рецепт, который понравится всем, кто ценит вкусную и сытную еду, но не любит считать калории.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 450 г;

сыр — 120 г;

яйца — 3 шт.;

соль и специи — по вкусу;

растительное масло.

Пошаговый рецепт:

Удалите верхние листья с капустного кочана и нашинкуйте его как можно мельче. Потушите капусту на сковороде, добавив немного воды, соли и любимых специй. Пока капуста тушится, взбейте яйца, натрите сыр и вмешайте в яичную смесь 80 г сыра. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в нее тушеную капусту, а сверху залейте яичной смесью. Посыпьте сверху оставшимся тертым сыром и выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, в течение 30–35 минут.

Эта запеканка станет отличным дополнением к семейному ужину или легким вариантом для перекуса.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

