Как приготовить идеальную запеканку из капусты всего за 5 шагов

Не обязательно консервировать всю капусту с дачи — оставьте пару кочанов, чтобы порадовать семью вкусными домашними блюдами: голубцами, пирогами или запеканкой.
Запеканка из капусты — это простой рецепт, который понравится всем, кто ценит вкусную и сытную еду, но не любит считать калории.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Эта запеканка станет отличным дополнением к семейному ужину или легким вариантом для перекуса.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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