Какие бренды мёда оказались подделкой: список Роскачества

Специалисты Роскачества проверили более 20 популярных брендов мёда, продаваемых в России. Результаты оказались неутешительными: только четыре образца признаны безопасными, а почти 80% продукции оказалось фальсификатом.
В мёде четырёх брендов ("Щедрый год", "Моя цена", "Маркет Перекрёсток", "Правильный мед") обнаружили превышение норм содержания оксиметилфурфурола — канцерогенного вещества, которое образуется при неправильной технологии производства или нарушении условий хранения. Об этом сообщили в телеграм-канале Роскачества.
Ещё девять брендов ("Моя цена", "Своя пасека", "Каждый день", "Дедушкин улей", "О'кей", "Щедрый год", "Медовый край", "Пчеловод Иван Бортников", "Медэм") не соответствовали ГОСТу по соотношению глюкозы и фруктозы. Это свидетельствует о том, что пчёл подкармливали сахаром или в мёд добавляли сироп.
Десять марок мёда ("Маркет Перекрёсток", Natural Honey, "Правильное решение", "Медэм", "О'кей", "Моя цена", "Щедрый год", "Пчела Ая", "Своя пасека", "Каждый день") нарушили нормы по содержанию диастазы — фермента, который расщепляет сахара на глюкозу и фруктозу. Его недостаток говорит о низком качестве мёда.
Шесть брендов ("О'кей", "Пчела Ая", "Каждый день", "Щедрый год", "Медэм", "Моя цена") продавали незрелый, перегретый или разбавленный мёд. В образцах обнаружили аномально низкое содержание пролина — аминокислоты, которая является индикатором натурального мёда.
Эти данные свидетельствуют о массовом нарушении стандартов производства и необходимости внимательнее выбирать мёд.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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