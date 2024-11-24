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Какие бренды мёда оказались подделкой: список Роскачества

1:54
Еда

Специалисты Роскачества проверили более 20 популярных брендов мёда, продаваемых в России. Результаты оказались неутешительными: только четыре образца признаны безопасными, а почти 80% продукции оказалось фальсификатом.

Разные виды мёда
Фото: Adobe Stock by photosaint, PDM
Разные виды мёда

Канцерогены в мёде

В мёде четырёх брендов ("Щедрый год", "Моя цена", "Маркет Перекрёсток", "Правильный мед") обнаружили превышение норм содержания оксиметилфурфурола — канцерогенного вещества, которое образуется при неправильной технологии производства или нарушении условий хранения. Об этом сообщили в телеграм-канале Роскачества.

Нарушение соотношения сахаров

Ещё девять брендов ("Моя цена", "Своя пасека", "Каждый день", "Дедушкин улей", "О'кей", "Щедрый год", "Медовый край", "Пчеловод Иван Бортников", "Медэм") не соответствовали ГОСТу по соотношению глюкозы и фруктозы. Это свидетельствует о том, что пчёл подкармливали сахаром или в мёд добавляли сироп.

Проблемы с ферментами

Десять марок мёда ("Маркет Перекрёсток", Natural Honey, "Правильное решение", "Медэм", "О'кей", "Моя цена", "Щедрый год", "Пчела Ая", "Своя пасека", "Каждый день") нарушили нормы по содержанию диастазы — фермента, который расщепляет сахара на глюкозу и фруктозу. Его недостаток говорит о низком качестве мёда.

Низкое содержание пролина

Шесть брендов ("О'кей", "Пчела Ая", "Каждый день", "Щедрый год", "Медэм", "Моя цена") продавали незрелый, перегретый или разбавленный мёд. В образцах обнаружили аномально низкое содержание пролина — аминокислоты, которая является индикатором натурального мёда.

Эти данные свидетельствуют о массовом нарушении стандартов производства и необходимости внимательнее выбирать мёд.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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