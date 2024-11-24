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Новогоднее меню: как сделать праздник вкусным и здоровым

1:23
Еда

С ноября многие хозяйки начинают задумываться о новогоднем меню, стремясь заранее подготовиться к праздникам и угодить всем гостям. Однако диетолог Анна Басова советует пересмотреть классические блюда, чтобы избежать лишнего вреда для здоровья.

Много еды
Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995, CC BY-SA 4.0
Много еды

Большинство традиционных угощений, по её словам, не соответствует принципам здорового питания. Например, жирные салаты с обильной майонезной заправкой возглавляют список вредных блюд. Если Новый год невозможно представить без оливье, то можно адаптировать рецепт: заменить майонез на сметану или йогурт, использовать вместо колбасы куриное мясо и ограничить размер порций.

На втором месте в списке нежелательных блюд — жареное мясо. Басова рекомендует запекать его в духовке, чтобы сохранить вкус и снизить калорийность. Также она советует отказаться от нарезок с колбасами и копчёностями.

Не меньше вреда организму наносят напитки. Проблема касается не только алкоголя, но и сладкой газировки и соков. Всё, что содержит сахар, диетолог предлагает разбавлять водой, чтобы уменьшить нагрузку на организм.

Простая корректировка традиционного новогоднего стола поможет не только снизить вред, но и сделать праздник более лёгким и полезным.

Уточнения

Меню́ — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре. В ресторане меню представляет собой презентацию предлагаемых блюд и напитков.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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