Новогоднее меню: как сделать праздник вкусным и здоровым

С ноября многие хозяйки начинают задумываться о новогоднем меню, стремясь заранее подготовиться к праздникам и угодить всем гостям. Однако диетолог Анна Басова советует пересмотреть классические блюда, чтобы избежать лишнего вреда для здоровья.
Большинство традиционных угощений, по её словам, не соответствует принципам здорового питания. Например, жирные салаты с обильной майонезной заправкой возглавляют список вредных блюд. Если Новый год невозможно представить без оливье, то можно адаптировать рецепт: заменить майонез на сметану или йогурт, использовать вместо колбасы куриное мясо и ограничить размер порций.
На втором месте в списке нежелательных блюд — жареное мясо. Басова рекомендует запекать его в духовке, чтобы сохранить вкус и снизить калорийность. Также она советует отказаться от нарезок с колбасами и копчёностями.
Не меньше вреда организму наносят напитки. Проблема касается не только алкоголя, но и сладкой газировки и соков. Всё, что содержит сахар, диетолог предлагает разбавлять водой, чтобы уменьшить нагрузку на организм.
Простая корректировка традиционного новогоднего стола поможет не только снизить вред, но и сделать праздник более лёгким и полезным.
Меню́ — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре. В ресторане меню представляет собой презентацию предлагаемых блюд и напитков.
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