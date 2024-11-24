Лайфхак для холодильника: куда деть остатки яиц из старой упаковки

Опытные хозяйки знают, как важно правильно организовать пространство на кухне, особенно в холодильнике. Чтобы продукты занимали меньше места и дольше оставались свежими, нужно учитывать особенности их хранения. Например, оптимизировать место для яиц можно с помощью простого лайфхака, о котором рассказал блогер Константин Нечетов.
Если вы покупаете яйца в картонных упаковках, не спешите вытаскивать их оттуда. Просто поставьте коробку в холодильник вверх дном. На дне магазинной упаковки обычно есть отверстия, в которые можно положить ещё три яйца. Это позволит уместить почти в полтора раза больше яиц на одной полке.
Лайфхак особенно удобен, если новая упаковка покупается ещё до того, как старая закончилась. Зачем занимать место двумя коробками, если остатки из старой легко можно разместить в новой?
Кроме экономии пространства, этот метод поможет сохранить свежесть яиц. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют хранить яйца острым концом вниз, чтобы желток не соприкасался с воздушным слоем в тупом конце. Это предотвращает порчу продукта и продлевает срок его хранения.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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