Не только от похмелья: как рассол помогает восстановить силы

Когда речь заходит об огуречном рассоле, многие представляют его как средство от похмелья. Однако, по словам спортивного диетолога Маюра Ранчордаса, этот напиток гораздо полезнее в другой ситуации.
Специалист рассказал о важной роли рассола для спортсменов. Например, его активно используют футболисты сборной Англии. Рассол помогает эффективно бороться с мышечными спазмами, которые возникают при длительных и интенсивных физических нагрузках.
Во время тренировок организм теряет большое количество электролитов из-за потоотделения. Рассол, богатый натрием, калием и уксусом, восстанавливает их баланс, снижая риск судорог и мышечного дискомфорта. Исследования показывают, что он устраняет спазмы на 40% эффективнее, чем обычная вода.
Кроме того, рассол содержит антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет и поддерживают общее состояние организма, делая его незаменимым напитком для активных людей.
Рассол — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, используемая в приготовлении продуктов питания.
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