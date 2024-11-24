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Не только от похмелья: как рассол помогает восстановить силы

1:04
Еда

Когда речь заходит об огуречном рассоле, многие представляют его как средство от похмелья. Однако, по словам спортивного диетолога Маюра Ранчордаса, этот напиток гораздо полезнее в другой ситуации.

Солёные огурцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM
Солёные огурцы

Специалист рассказал о важной роли рассола для спортсменов. Например, его активно используют футболисты сборной Англии. Рассол помогает эффективно бороться с мышечными спазмами, которые возникают при длительных и интенсивных физических нагрузках.

Во время тренировок организм теряет большое количество электролитов из-за потоотделения. Рассол, богатый натрием, калием и уксусом, восстанавливает их баланс, снижая риск судорог и мышечного дискомфорта. Исследования показывают, что он устраняет спазмы на 40% эффективнее, чем обычная вода.

Кроме того, рассол содержит антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет и поддерживают общее состояние организма, делая его незаменимым напитком для активных людей.

 

Уточнения

Рассол — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, используемая в приготовлении продуктов питания.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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