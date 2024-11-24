Не только от похмелья: как рассол помогает восстановить силы

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит об огуречном рассоле, многие представляют его как средство от похмелья. Однако, по словам спортивного диетолога Маюра Ранчордаса, этот напиток гораздо полезнее в другой ситуации.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM Солёные огурцы

Специалист рассказал о важной роли рассола для спортсменов. Например, его активно используют футболисты сборной Англии. Рассол помогает эффективно бороться с мышечными спазмами, которые возникают при длительных и интенсивных физических нагрузках.

Во время тренировок организм теряет большое количество электролитов из-за потоотделения. Рассол, богатый натрием, калием и уксусом, восстанавливает их баланс, снижая риск судорог и мышечного дискомфорта. Исследования показывают, что он устраняет спазмы на 40% эффективнее, чем обычная вода.

Кроме того, рассол содержит антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет и поддерживают общее состояние организма, делая его незаменимым напитком для активных людей.

Уточнения

Рассол — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, используемая в приготовлении продуктов питания.



