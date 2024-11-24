Осенний суперфуд: чем полезен гранат для организма

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень приносит яркие краски на прилавки магазинов: сезонные плоды, такие как тыква, хурма, мандарины и гранаты, становятся особенно популярны. Но чем именно полезен гранат, этот "король сезона"?

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM Салат

Эксперты Роскачества напомнили о невероятных свойствах гранатовых зерен и сока. Эти бордовые плоды содержат практически полный набор ключевых для организма витаминов и микроэлементов.

Последние исследования показали, что гранат положительно влияет на работу сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, мочеполовой и пищеварительной систем. Более того, он способствует поддержанию здоровья кожи.

Что содержится в гранате?

Среди витаминов и минералов, которыми богат гранат, лидируют:

витамины C, Р, B6 и B12,

клетчатка,

антиоксиданты,

калий,

магний,

медь.

Даже горсть гранатовых зерен способна дать организму всё это. Регулярное употребление граната помогает:

поднять уровень гемоглобина,

укрепить иммунитет,

нормализовать обмен веществ,

защитить сосуды,

замедлить старение,

снизить риск онкологических заболеваний.

Однако, как и с любым продуктом, важна мера: взрослому человеку достаточно 150 г зерен граната или 100-150 мл разбавленного сока в день, чтобы ощутить всю его пользу.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

