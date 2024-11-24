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Осенний суперфуд: чем полезен гранат для организма

1:30
Еда

Осень приносит яркие краски на прилавки магазинов: сезонные плоды, такие как тыква, хурма, мандарины и гранаты, становятся особенно популярны. Но чем именно полезен гранат, этот "король сезона"?

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Салат

Эксперты Роскачества напомнили о невероятных свойствах гранатовых зерен и сока. Эти бордовые плоды содержат практически полный набор ключевых для организма витаминов и микроэлементов.

Последние исследования показали, что гранат положительно влияет на работу сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, мочеполовой и пищеварительной систем. Более того, он способствует поддержанию здоровья кожи.

Что содержится в гранате?

Среди витаминов и минералов, которыми богат гранат, лидируют:

  • витамины C, Р, B6 и B12,
  • клетчатка,
  • антиоксиданты,
  • калий,
  • магний,
  • медь.

Даже горсть гранатовых зерен способна дать организму всё это. Регулярное употребление граната помогает:

  • поднять уровень гемоглобина,
  • укрепить иммунитет,
  • нормализовать обмен веществ,
  • защитить сосуды,
  • замедлить старение,
  • снизить риск онкологических заболеваний.

Однако, как и с любым продуктом, важна мера: взрослому человеку достаточно 150 г зерен граната или 100-150 мл разбавленного сока в день, чтобы ощутить всю его пользу.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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