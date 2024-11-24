Осенний суперфуд: чем полезен гранат для организма

Осень приносит яркие краски на прилавки магазинов: сезонные плоды, такие как тыква, хурма, мандарины и гранаты, становятся особенно популярны. Но чем именно полезен гранат, этот "король сезона"?
Эксперты Роскачества напомнили о невероятных свойствах гранатовых зерен и сока. Эти бордовые плоды содержат практически полный набор ключевых для организма витаминов и микроэлементов.
Последние исследования показали, что гранат положительно влияет на работу сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, мочеполовой и пищеварительной систем. Более того, он способствует поддержанию здоровья кожи.
Среди витаминов и минералов, которыми богат гранат, лидируют:
Даже горсть гранатовых зерен способна дать организму всё это. Регулярное употребление граната помогает:
Однако, как и с любым продуктом, важна мера: взрослому человеку достаточно 150 г зерен граната или 100-150 мл разбавленного сока в день, чтобы ощутить всю его пользу.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
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