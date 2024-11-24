Идеальные тыквенные семечки: как легко отделить их от мякоти

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыквенные семечки — универсальный продукт: их можно есть как закуску или использовать в сложных блюдах. Но прежде чем приступить к готовке, семена нужно правильно заготовить. А что делать, если у вас есть только целая тыква?

Фото: https://unsplash.com/photos/closeup-photo-of-pumpkin-seeds-EuEfDQH_AYc by Shaun Holloway shaunholloway, PDM Семена тыквы

Эксперты предложили простой способ быстро отделить семечки от мякоти, сэкономив время и силы. Обычно этот процесс занимает много времени и оставляет после себя беспорядок, но опытные кулинары знают, как облегчить задачу.

Для начала разрежьте тыкву на несколько частей. Достаньте мякоть с семенами и положите её в большую миску с водой. Оставьте смесь на 1-2 минуты. Вода сделает своё дело: семечки всплывут на поверхность, а волокна опустятся на дно. Затем аккуратно достаньте семена и выложите их на тарелку, застеленную текстильным или бумажным полотенцем, чтобы они просохли.

Когда семена высохнут, можно приступать к следующему этапу: обжарке на сковороде или запеканию в духовке. Этот простой метод позволяет быстро и без лишних усилий подготовить семечки к употреблению.

Уточнения

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