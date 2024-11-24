Шакшука: врачи оценили пользу популярного завтрака с яйцами и овощами

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Шакшука — блюдо, где главную роль играют яйца, помидоры, перец, лук и зелень, — изначально готовилась с овощами и тушёным мясом, но сегодня именно её современная версия привлекла внимание экспертов. Телеведущие и врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов в программе "Жить здорово!" рассказали о пользе этого блюда.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM Яйца

Яйца — один из лучших продуктов для завтрака, богатый белком и витаминами. В желтке содержится холин, необходимый для проведения нервных импульсов. Хотя в желтке есть холестерин, одно яйцо в день не несёт вреда здоровью и безопасно для большинства людей.

Помидоры — главный источник антиоксиданта ликопина, количество которого увеличивается вдвое при термической обработке. Ликопин связывают со снижением риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений и даже офтальмологических патологий.

Лук — ещё один важный ингредиент, богатый кверцетином. Этот антиоксидант укрепляет стенки сосудов, улучшает их эластичность и способствует снижению артериального давления, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Эластичные сосуды — это ключ к здоровью сердца и сниженному давлению", — отметил Михаил Коновалов.

Что полезнее: обычная яичница или шакшука? Эксперты уверены, что шакшука выигрывает благодаря сочетанию яиц и большого количества овощей. Кроме того, яйца в ней тушатся в соке овощей, а не жарятся, что делает блюдо более полезным.

"Жаренье как таковое отсутствует, так как всё готовится в собственном соку", — добавила Елена Малышева.

Уточнения

Шакшу́ка — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ, входит в кухню большинства арабских стран.



