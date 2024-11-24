Нежная гречка с грибным бульоном и языком: как приготовить дома

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречка — универсальная крупа, которая подойдет как для простого перекуса в походе, так и для изысканного блюда на званом ужине. Предлагаем рецепт, который впечатлит даже гурманов.

Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, PDM Гречка с грибами

Ингредиенты:

200 г гречки,

300 г белых грибов,

говяжий язык,

репчатый лук,

чеснок,

сливочное масло,

зелень (например, петрушка).

Способ приготовления:

Отварите говяжий язык и белые грибы в отдельных кастрюлях. После 15 минут варки грибы откиньте на дуршлаг, но сохраните бульон — он понадобится позже. Крупно нарежьте лук и обжарьте его с грибами на сливочном масле. Через несколько минут добавьте измельченные чеснок и зелень, продолжая тушить на слабом огне. Влейте немного грибного бульона в сковороду и тушите смесь около 15 минут. Затем добавьте гречку к грибам, овощам и зелени. Варите блюдо до полной готовности крупы, периодически подливая бульон. Говяжий язык нарежьте крупными кусочками и подавайте вместе с ароматной гречкой.

Этот рецепт сочетает насыщенные вкусы грибов и говяжьего языка с нежной текстурой гречки, создавая гармоничное и изысканное блюдо.

Уточнения

Язык — мясной деликатесный субпродукт с высокой питательной ценностью. Говяжий язык содержит 15,2 % белковых веществ и 15,75 % жира, калорийность языка составляет 2088 ккал/кг. Используется в кулинарии, обычно в отварном виде, а также в пищевой промышленности для производства фаршированных колбас, консервов и копчёностей.

