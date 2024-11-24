Нежная гречка с грибным бульоном и языком: как приготовить дома

Гречка — универсальная крупа, которая подойдет как для простого перекуса в походе, так и для изысканного блюда на званом ужине. Предлагаем рецепт, который впечатлит даже гурманов.
Этот рецепт сочетает насыщенные вкусы грибов и говяжьего языка с нежной текстурой гречки, создавая гармоничное и изысканное блюдо.
Язык — мясной деликатесный субпродукт с высокой питательной ценностью. Говяжий язык содержит 15,2 % белковых веществ и 15,75 % жира, калорийность языка составляет 2088 ккал/кг. Используется в кулинарии, обычно в отварном виде, а также в пищевой промышленности для производства фаршированных колбас, консервов и копчёностей.
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