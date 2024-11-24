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Однородные сосиски: что скрывается за текстурой мясных продуктов

1:10
Еда

Ведомства, контролирующие качество продукции, недавно сообщили о выявлении в российских сосисках так называемого "мясного клея". Что это за вещество и как оно влияет на организм?

Сосиски
Фото: freepik.com by jcomp, PDM
Сосиски

"Мясной клей" — это микробная трансглютаминаза, фермент, который склеивает растительные и животные белки, изменяя структуру продукта. Благодаря этому сосиски, ветчина или даже творог приобретают более однородную текстуру, что позволяет скрыть использование некачественного сырья.

В России применение микробной трансглютаминазы в пищевом производстве запрещено, в отличие от ряда других стран, где этот фермент активно используется. Диетолог Михаил Гинзбург пояснил, что запрет обусловлен законодательством, а не доказанным вредом для здоровья. Научные исследования пока не подтвердили связи между использованием "мясного клея" и риском кишечных заболеваний или онкологии.

"Определить наличие этой добавки в продуктах практически невозможно. Но если её применение в России запрещено, это нужно пресекать", — отметил Гинзбург.

 

Уточнения

Соси́ска — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы, употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки). Толстая короткая сосиска известна как сарделька.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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