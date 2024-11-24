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Кимчи в борьбе с лишним весом: на что влияет корейская закуска

1:41
Еда

Популярное южнокорейское блюдо кимчи оказалось эффективным в борьбе с ожирением. Исследования показали, что у людей, употреблявших этот продукт в течение трёх месяцев, количество жира в организме уменьшилось на 2,6%.

кимчи
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0
кимчи

Кимчи, представляющее собой ферментированную пекинскую капусту с острыми специями, популярно не только в Южной Корее, но и во всём мире, включая Россию. В Корее существует Всемирный институт кимчи, который занимается изучением этой закуски. Именно его сотрудники провели исследование, доказавшее жиросжигающие свойства кимчи. 

Участники эксперимента употребляли кимчи не в традиционном виде, а в форме сублимированных капсул, принимая по три капсулы ежедневно с основными приёмами пищи. По итогам клинических исследований у пациентов с ожирением наблюдалось значительное снижение массы тела и жира. У здоровых людей, которые ели кимчи шесть недель, зафиксировано уменьшение уровня холестерина и сахара в крови.

Для чистоты эксперимента была создана контрольная группа, где участники ели аналогичные блюда, но без кимчи. У них, напротив, количество жира увеличилось на 5%.

Учёные связывают жиросжигающий эффект кимчи с его положительным влиянием на микробиоту кишечника. Врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что не только кимчи, но и другие ферментированные овощи, такие как квашеная капуста, обладают похожими свойствами и могут облегчать симптомы ожирения.

Уточнения

Кимчхи́ — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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