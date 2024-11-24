Три главных продукта, которых стоит избегать при диабете

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

При диабете особенно важно контролировать уровень сахара в крови, ведь на него напрямую влияют продукты из ежедневного рациона. Продукты с высоким содержанием углеводов, крахмала и сахара — такие как рис, макароны, фрукты, десерты и соки — способны вызывать резкие скачки глюкозы, что может негативно сказаться на самочувствии.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz Диабет уступает стволовым клеткам

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что при диабете имеет значение не только уровень сахара после еды, но и скорость его повышения. В эфире программы "О самом главном", он назвал три самых нежелательных продукта для людей с диабетом. Первое место в этом списке заняло пиво. По словам доктора, этот напиток представляет собой "быстрый углевод", который провоцирует резистентность к инсулину.

Кроме того, Мясников подчеркнул, что диабетикам следует избегать белого хлеба и сахара, поскольку они также способствуют резкому подъему уровня глюкозы в крови.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

