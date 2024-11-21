Много сахара скрывается в продуктах, о которых вы никогда бы не подумали

Терапевт Рупи Ауйла назвал продукты, которые содержат в себе гораздо больше сахара, чем нам кажется.
С употреблением из в пищу нужно быть осторожнее. Много скрытого сахара есть в белом хлебе, соусах и салатных заправках, а также в покупных йогуртах и фруктовых соках, которые далеко не так полезны, как люди думают. Кроме того, доктор упомянул хлопья и гранолу.
Ауйла призывает полностью исключить из рациона сладкую газировку и десерты. Много сахара есть и в готовых магазинных супах. Сахар вреден, поскольку его избыток может привести к набору веса, стать причиной развития заболеваний печени и гипертонии, расстройств пищеварения и проблем с психикой, пишет терапевт на странице в соцсети.
Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.