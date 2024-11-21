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Много сахара скрывается в продуктах, о которых вы никогда бы не подумали

0:52
Еда

Терапевт Рупи Ауйла назвал продукты, которые содержат в себе гораздо больше сахара, чем нам кажется.

Много сахара скрывается в продуктах, о которых вы никогда бы не подумали
Фото: freepik.com is licensed under public domain

С употреблением из в пищу нужно быть осторожнее. Много скрытого сахара есть в белом хлебе, соусах и салатных заправках, а также в покупных йогуртах и фруктовых соках, которые далеко не так полезны, как люди думают. Кроме того, доктор упомянул хлопья и гранолу.

Ауйла призывает полностью исключить из рациона сладкую газировку и десерты. Много сахара есть и в готовых магазинных супах. Сахар вреден, поскольку его избыток может привести к набору веса, стать причиной развития заболеваний печени и гипертонии, расстройств пищеварения и проблем с психикой, пишет терапевт на странице в соцсети.

Уточнения

Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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