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Быстрые супы на овощном бульоне, которые покорят вас вкусом

1:21
Еда

Томатный суп

Обжарьте лук и чеснок, добавьте томатное пюре или консервированные кубиками помидоры, овощной бульон. Дайте покипеть несколько минут, затем взбейте до однородной массы. Приправьте солью, перцем и травами, такими как базилик или орегано.

Быстрые супы на овощном бульоне, которые покорят вас вкусом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чечевичный суп

Сварите чечевицу в овощном бульоне с нарезанной кубиками морковью, сельдереем и луком. Добавьте специи, такие как тмин, паприка и лавровый лист для аромата. Тушите, пока чечевица не станет мягкой, и отрегулируйте приправу по своему вкусу.

Картофельный суп

Очищенный и нарезанный кубиками картофель отварить в овощном бульоне до готовности. Разомните часть картофеля, чтобы суп загустел, и добавьте обжаренный лук и чеснок. Приправьте солью, перцем и травами, такими как тимьян или розмарин.

Фасолевый суп

Готовьте консервированную или замоченную фасоль в овощном бульоне с нарезанным луком, чесноком и нарезанными кубиками помидорами. Добавьте специи, такие как порошок чили, тмин и копченую паприку, для ароматного вкуса. Тушите, пока фасоль не станет мягкой, и при необходимости корректируйте приправу.

 

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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