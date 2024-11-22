Быстрые супы на овощном бульоне, которые покорят вас вкусом

Обжарьте лук и чеснок, добавьте томатное пюре или консервированные кубиками помидоры, овощной бульон. Дайте покипеть несколько минут, затем взбейте до однородной массы. Приправьте солью, перцем и травами, такими как базилик или орегано.
Сварите чечевицу в овощном бульоне с нарезанной кубиками морковью, сельдереем и луком. Добавьте специи, такие как тмин, паприка и лавровый лист для аромата. Тушите, пока чечевица не станет мягкой, и отрегулируйте приправу по своему вкусу.
Очищенный и нарезанный кубиками картофель отварить в овощном бульоне до готовности. Разомните часть картофеля, чтобы суп загустел, и добавьте обжаренный лук и чеснок. Приправьте солью, перцем и травами, такими как тимьян или розмарин.
Готовьте консервированную или замоченную фасоль в овощном бульоне с нарезанным луком, чесноком и нарезанными кубиками помидорами. Добавьте специи, такие как порошок чили, тмин и копченую паприку, для ароматного вкуса. Тушите, пока фасоль не станет мягкой, и при необходимости корректируйте приправу.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.