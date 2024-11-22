Кабачки с творогом: новый взгляд на классику

Кабачки — универсальный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд: запеканки, оладьи, рулеты, овощные торты, запечённые кабачки или фаршированные. Хотя кабачки с мясным фаршем считаются классикой, не менее вкусным и полезным вариантом будет начинка из творога.

Фото: freepik.com by stockking, PDM Кабачок

Ингредиенты

2 кабачка;

200 г творога;

свежий укроп и петрушка;

2-3 зубчика чеснока;

1 яйцо;

соль;

чёрный молотый перец;

100 г твёрдого сыра.

Пошаговый рецепт

Подготовка кабачков

Помойте кабачки и разрежьте их вдоль. Если овощ не совсем молодой, удалите кожицу и семена. Приготовление начинки

Измельчите укроп и петрушку, чеснок пропустите через пресс и смешайте с зеленью. В глубокой миске соедините творог, яйцо, зелень, соль и перец. Всё тщательно перемешайте. Фаршировка и выпекание

Разогрейте духовку до 180 °C. Наполните кабачки творожной начинкой, посыпьте тертым сыром и запекайте 40 минут.

Готовое блюдо получается нежным, ароматным и очень полезным. Оно идеально подойдёт как лёгкий ужин или оригинальное угощение для гостей.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



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