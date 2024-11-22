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Кабачки с творогом: новый взгляд на классику

Еда

Кабачки — универсальный овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд: запеканки, оладьи, рулеты, овощные торты, запечённые кабачки или фаршированные. Хотя кабачки с мясным фаршем считаются классикой, не менее вкусным и полезным вариантом будет начинка из творога.

Кабачок
Фото: freepik.com by stockking, PDM
Кабачок

Ингредиенты

  • 2 кабачка;
  • 200 г творога;
  • свежий укроп и петрушка;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 1 яйцо;
  • соль;
  • чёрный молотый перец;
  • 100 г твёрдого сыра.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка кабачков
    Помойте кабачки и разрежьте их вдоль. Если овощ не совсем молодой, удалите кожицу и семена.
  2. Приготовление начинки
    Измельчите укроп и петрушку, чеснок пропустите через пресс и смешайте с зеленью. В глубокой миске соедините творог, яйцо, зелень, соль и перец. Всё тщательно перемешайте.
  3. Фаршировка и выпекание
    Разогрейте духовку до 180 °C. Наполните кабачки творожной начинкой, посыпьте тертым сыром и запекайте 40 минут.

Готовое блюдо получается нежным, ароматным и очень полезным. Оно идеально подойдёт как лёгкий ужин или оригинальное угощение для гостей.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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