Как лимон делает варку яиц проще

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

При варке яиц нередко можно заметить, как хозяйки используют нестандартные приёмы. Один из таких способов — добавление лимонной дольки в кастрюлю с кипящей водой.

Фото: commons.wikipedia.org by 16:9clue Яйца

Что происходит с яйцами при варке с лимоном

Этот простой трюк помогает избежать утомительного процесса очистки яиц. Когда в воду добавляют лимон, его сок предотвращает сильное прилипание скорлупы к белку. В результате яйца очищаются за считанные секунды, а поверхность остаётся ровной и гладкой.

Чем заменить лимон

Если лимона под рукой не оказалось, не беда. Прекрасной альтернативой станет пищевая сода. Для достижения аналогичного результата достаточно добавить половину чайной ложки соды в воду во время варки. Скорлупа также легко снимется, экономя ваше время и нервы.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.



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