Менструальные боли, простуда, спазмы: как имбирь помогает справляться

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Имбирь — это не просто популярная специя, но и природное болеутоляющее средство, которое вы, возможно, использовали, не подозревая о его уникальных свойствах. Продавец фруктов и овощей, владелец магазина Frutería Vitaminas Рауль Кадаба рассказал, что имбирь особенно полезен для женщин, помогая справляться с болями.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net, CC BY-SA 2.0

Эта специя известна как "натуральное обезболивающее" и помогает при самых разных состояниях: от менструальных спазмов до простуды, боли в мышцах, ангины и кашля. Пользовательницы в комментариях подтвердили, что имбирь действительно эффективен при спазмах, тошноте и других недомоганиях.

Имбирь богат гингеролом — веществом с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Именно он делает корнеплод природным анестетиком, способным уменьшать боль, снижать температуру и укреплять иммунитет.

Как использовать имбирь:

Натрите его и смешайте с медом для употребления в небольших количествах. Добавьте в воду с лимоном для освежающего и полезного напитка.

Эти простые способы помогут раскрыть потенциал имбиря и сделать его незаменимым помощником в повседневной жизни.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).



