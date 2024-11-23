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Как ужинать, чтобы утром чувствовать лёгкость

1:31
Еда

Здоровый ужин — ключ к поддержанию нормального веса и хорошего самочувствия. Эндокринолог Мария Калошина поделилась правилами, которые помогут избежать лишних килограммов и неприятных ощущений утром.

Как ужинать, чтобы утром чувствовать лёгкость
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основные принципы здорового ужина

  1. Время приёма пищи.
    Ужинать лучше за 2-3 часа до сна. Если ложиться сразу после еды, организм не успеет переварить пищу, что приведёт к перегрузке, тяжести и вялости утром.
  2. Состав блюд.
    Предпочтение стоит отдавать нежирным продуктам — белому мясу, рыбе, творогу и овощам. Гарнир можно выбрать из макарон твердых сортов или круп без добавления масла. Специи допустимы, если нет проблем с ЖКТ, поскольку они улучшают вкус блюд и способствуют пищеварению.
  3. Способ приготовления.
    Рекомендуется запекать, варить или готовить на пару. Это сохраняет полезные вещества и делает пищу менее калорийной.
  4. Размер порций.
    Еды должно быть в меру — не перегружайте тарелку.
  5. Осознанность в процессе.
    Ужинать нужно медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Важно исключить отвлекающие факторы, такие как телевизор или телефон, чтобы не пропустить сигнал о насыщении и избежать переедания.

Соблюдение этих правил поможет не только поддерживать вес в норме, но и улучшить качество сна и общее самочувствие.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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