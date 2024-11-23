Как ужинать, чтобы утром чувствовать лёгкость

Здоровый ужин — ключ к поддержанию нормального веса и хорошего самочувствия. Эндокринолог Мария Калошина поделилась правилами, которые помогут избежать лишних килограммов и неприятных ощущений утром.
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Основные принципы здорового ужина
Время приёма пищи. Ужинать лучше за 2-3 часа до сна. Если ложиться сразу после еды, организм не успеет переварить пищу, что приведёт к перегрузке, тяжести и вялости утром.
Состав блюд. Предпочтение стоит отдавать нежирным продуктам — белому мясу, рыбе, творогу и овощам. Гарнир можно выбрать из макарон твердых сортов или круп без добавления масла. Специи допустимы, если нет проблем с ЖКТ, поскольку они улучшают вкус блюд и способствуют пищеварению.
Способ приготовления. Рекомендуется запекать, варить или готовить на пару. Это сохраняет полезные вещества и делает пищу менее калорийной.
Размер порций. Еды должно быть в меру — не перегружайте тарелку.
Осознанность в процессе. Ужинать нужно медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Важно исключить отвлекающие факторы, такие как телевизор или телефон, чтобы не пропустить сигнал о насыщении и избежать переедания.
Соблюдение этих правил поможет не только поддерживать вес в норме, но и улучшить качество сна и общее самочувствие.
Уточнения
Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.