Как ужинать, чтобы утром чувствовать лёгкость

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Здоровый ужин — ключ к поддержанию нормального веса и хорошего самочувствия. Эндокринолог Мария Калошина поделилась правилами, которые помогут избежать лишних килограммов и неприятных ощущений утром.

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Основные принципы здорового ужина

Время приёма пищи.

Ужинать лучше за 2-3 часа до сна. Если ложиться сразу после еды, организм не успеет переварить пищу, что приведёт к перегрузке, тяжести и вялости утром. Состав блюд.

Предпочтение стоит отдавать нежирным продуктам — белому мясу, рыбе, творогу и овощам. Гарнир можно выбрать из макарон твердых сортов или круп без добавления масла. Специи допустимы, если нет проблем с ЖКТ, поскольку они улучшают вкус блюд и способствуют пищеварению. Способ приготовления.

Рекомендуется запекать, варить или готовить на пару. Это сохраняет полезные вещества и делает пищу менее калорийной. Размер порций.

Еды должно быть в меру — не перегружайте тарелку. Осознанность в процессе.

Ужинать нужно медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Важно исключить отвлекающие факторы, такие как телевизор или телефон, чтобы не пропустить сигнал о насыщении и избежать переедания.

Соблюдение этих правил поможет не только поддерживать вес в норме, но и улучшить качество сна и общее самочувствие.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

