Вред или польза: японец 15 лет питается по одной схеме

38-летний житель Японии Го Кита уже 15 лет придерживается одного и того же рациона: на завтрак — орехи и рамен, на обед — куриная грудка, а на ужин — свинина с зеленой фасолью. Это решение он принял, чтобы упростить жизнь и сосредоточиться на более важных задачах. Мужчина стремился минимизировать время на выбор продуктов и приготовление еды, повысив свою продуктивность.
По словам самого японца, такой подход действительно сделал его ум более ясным. В подтверждение своих слов он ссылается на исследования, согласно которым среднестатистический человек принимает до 35 тысяч решений в день. Исключив необходимость ежедневно решать, что готовить, Го считает, что «разгрузил» мозг.
Однако эксперты отмечают, что его рацион сложно назвать сбалансированным. Чтобы избежать дефицита витаминов и минералов, японец вынужден ежедневно принимать пищевые добавки. Это лишний раз доказывает, что подобная диета не подходит для большинства людей.
Го Кита — пример того, как стремление к упрощению рутины может привести к радикальным мерам. Однако специалисты советуют искать баланс: можно питаться вкусно и разнообразно, не тратя слишком много времени на готовку.
Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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