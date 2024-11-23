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Вред или польза: японец 15 лет питается по одной схеме

1:23
Еда

38-летний житель Японии Го Кита уже 15 лет придерживается одного и того же рациона: на завтрак — орехи и рамен, на обед — куриная грудка, а на ужин — свинина с зеленой фасолью. Это решение он принял, чтобы упростить жизнь и сосредоточиться на более важных задачах. Мужчина стремился минимизировать время на выбор продуктов и приготовление еды, повысив свою продуктивность.

Вред или польза: японец 15 лет питается по одной схеме
Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

По словам самого японца, такой подход действительно сделал его ум более ясным. В подтверждение своих слов он ссылается на исследования, согласно которым среднестатистический человек принимает до 35 тысяч решений в день. Исключив необходимость ежедневно решать, что готовить, Го считает, что «разгрузил» мозг.

Однако эксперты отмечают, что его рацион сложно назвать сбалансированным. Чтобы избежать дефицита витаминов и минералов, японец вынужден ежедневно принимать пищевые добавки. Это лишний раз доказывает, что подобная диета не подходит для большинства людей.

Го Кита — пример того, как стремление к упрощению рутины может привести к радикальным мерам. Однако специалисты советуют искать баланс: можно питаться вкусно и разнообразно, не тратя слишком много времени на готовку.

Уточнения

Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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