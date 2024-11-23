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Секрет долгожителей: как вино влияет на продолжительность жизни

1:31
Еда

Рацион долгожителей по всему миру в основном состоит из растительной пищи, но иногда они позволяют себе мясо и даже вино. Более того, по данным экспертов, умеренное употребление вина может способствовать увеличению продолжительности жизни.

Секрет долгожителей: как вино влияет на продолжительность жизни
Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain

Жители так называемых "голубых зон" — Японии, Греции и Коста-Рики — доживают до 100 лет в десять раз чаще, чем остальные. Специалисты считают, что секрет кроется не только в растительном питании, но и в особом подходе к потреблению вина. В этих регионах оно часто становится частью повседневного рациона.

Исследователь долгожительства Дэн Бюттнер отмечает:

"В регионах, где пьют умеренно, люди живут дольше, чем те, кто полностью избегает алкоголя. Главное — ограничиться одним-двумя бокалами вина в день и употреблять их за едой в кругу друзей. Не стоит копить бокалы за неделю и выпивать всё разом".

Доктор Гарет Най добавляет, что красное вино содержит ресвератрол — антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждений. Кроме того, исследования показывают, что ресвератрол может снижать уровень холестерина и артериальное давление. Тем не менее, он предупреждает: вино — это алкоголь, и его употребление должно быть строго умеренным. Альтернативным источником ресвератрола могут стать овощи и фрукты, которые доктор рекомендует включать в рацион.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты  — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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