Как правильно подобрать специи для восточного плова

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов — это одно из самых вкусных и ароматных блюд восточной кухни. Секрет его успеха заключается не только в идеально приготовленном рисе, мясе и овощах, но и в правильно подобранных специях, которые делают вкус блюда уникальным.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

По словам бренд-шефа Сергея Рахманина, плов невозможно представить без зиры, соли, чеснока, острых перчиков и барбариса. Для придания пикантной кислинки он рекомендует добавлять сумах, курагу или вяленые сливы. Однако даже минимальный набор специй — соль и зира — способен подарить плову аутентичный вкус.

Для тех, кто хочет экспериментировать, плов прекрасно сочетается с такими приправами, как изюм, паприка, куркума, красный перец, кориандр, тимьян, шафран и хмели-сунели. На Востоке к этому блюду всегда подходят щедро, используя богатый букет пряностей. Не бойтесь искать свой идеальный вкус, ведь плов — это поле для кулинарного творчества.

Уточнения

Припра́вы пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.



