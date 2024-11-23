Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно подобрать специи для восточного плова
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа
Джо Байден вновь рассмешил публику, назвав себя своим мужем
Как вырастить банановое дерево у себя дома: пошаговая инструкция
Гарику Харламову стоило жениться на Марине Федункив: мнение звёздного психолога
Это другое: в Германии отреагировали на ордер МУС на арест Нетаньяху
Маленькая кухня: 3 идеи, которые изменят ваш взгляд на пространство
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Как избавиться от муравьев с помощью бананов

Почему нельзя мыть яйца перед хранением: объяснение экспертов

0:53
Еда

Эксперты Роспотребнадзора по Вологодской области напомнили о правильных условиях хранения куриных яиц. Этот продукт рекомендуется держать исключительно в холодильнике, так как хранение при комнатной температуре может спровоцировать развитие опасных микроорганизмов, включая сальмонеллу.

Почему нельзя мыть яйца перед хранением: объяснение экспертов
Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

Как отличить яйца и срок их хранения:

Диетические яйца (с маркировкой "Д" красного цвета) сохраняют свежесть в холодильнике до недели.
Столовые яйца пригодны для употребления до трёх недель, если их не мыть перед хранением. В противном случае срок сокращается вдвое.

Варёные яйца следует употребить в течение 36 часов.
Чтобы минимизировать риск заражения, специалисты советуют приобретать яйца только в санкционированных торговых точках и проверять дату сортировки.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Российский шоу-бизнес
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай
Садоводство, цветоводство
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Сводка с фронта: на Харьковском направлении потеряли солдат КНДР, Европа считает время подлёта Орешника Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Подготовка к новым членам семьи: как избежать стресса для собаки
Переработанное мясо — скрытая угроза вашему здоровью
Отец Ивана Урганта пришёл в восторг от книги сына с пустыми страницами
Подарить автомобиль близкому: как избежать налогов
Новые шины Cordiant: завод в Ульяновске начал производство
Айза-Лилуна Ай не сдержала эмоций после новости о том, что рэпер Гуф сделал предложение новой возлюбленной
Почему нельзя мыть яйца перед хранением: объяснение экспертов
Родившая в 40 лет певица Акула получила предложение руки и сердца в эфире популярного ТВ-шоу
Опасность в виде бродячих собак. Как себя защитить?
Невеста Гуфа рассказала о своей реакции на предложение выйти замуж: я не поняла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.