Почему нельзя мыть яйца перед хранением: объяснение экспертов

Эксперты Роспотребнадзора по Вологодской области напомнили о правильных условиях хранения куриных яиц. Этот продукт рекомендуется держать исключительно в холодильнике, так как хранение при комнатной температуре может спровоцировать развитие опасных микроорганизмов, включая сальмонеллу.
Диетические яйца (с маркировкой "Д" красного цвета) сохраняют свежесть в холодильнике до недели.
Столовые яйца пригодны для употребления до трёх недель, если их не мыть перед хранением. В противном случае срок сокращается вдвое.
Варёные яйца следует употребить в течение 36 часов.
Чтобы минимизировать риск заражения, специалисты советуют приобретать яйца только в санкционированных торговых точках и проверять дату сортировки.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.
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