Почему нельзя мыть яйца перед хранением: объяснение экспертов

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты Роспотребнадзора по Вологодской области напомнили о правильных условиях хранения куриных яиц. Этот продукт рекомендуется держать исключительно в холодильнике, так как хранение при комнатной температуре может спровоцировать развитие опасных микроорганизмов, включая сальмонеллу.

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Как отличить яйца и срок их хранения:

Диетические яйца (с маркировкой "Д" красного цвета) сохраняют свежесть в холодильнике до недели.

Столовые яйца пригодны для употребления до трёх недель, если их не мыть перед хранением. В противном случае срок сокращается вдвое.

Варёные яйца следует употребить в течение 36 часов.

Чтобы минимизировать риск заражения, специалисты советуют приобретать яйца только в санкционированных торговых точках и проверять дату сортировки.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

