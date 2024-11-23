Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему детям опасно придерживаться вегетарианской диеты
Как обустроить маленькую ванную: 5 хитростей от дизайнера
Кристина Асмус намекнула на новый роман
Как понять, чего не хватает вашей голубике: подсказки по листьям
Главные причины лунатизма и методы его лечения
Стилист Рогов вспомнил, как поругался с Аллой Пугачёвой на шоу и ушёл
Качество без зарубежных сертификатов: как масла останутся на рынке
Почему покупка машины в лизинг может быть опасной
Уехавший из России комик Белый* пожаловался на дорогую жизнь в Барселоне

Простой рецепт тарталеток с начинкой, которая удивит гостей

1:27
Еда

Тарталетки с начинкой — это универсальная и элегантная закуска, которая неизменно украшает праздничный стол. Традиционно их наполняют сливочным сыром и красной икрой, но их главное преимущество — возможность проявить фантазию. Например, попробуйте приготовить нежный и изысканный паштет из креветок — он станет настоящим украшением новогоднего стола.

Простой рецепт тарталеток с начинкой, которая удивит гостей
Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler, CC BY 2.0

Что понадобится:

  • 1 кг замороженных креветок,
  • 1 луковица,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 1 банка сметаны,
  • 150 г сыра,
  • 30 мл оливкового масла,
  • 1 ст. ложка муки,
  • упаковка тарталеток,
  • соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

  1. Отварите креветки в подсоленной воде, остудите и очистите.
  2. Измельчите лук и чеснок, затем обжарьте их на сковороде в оливковом масле до прозрачности.
  3. Добавьте ложку муки, перемешайте и обжарьте еще несколько минут.
  4. Выложите в сковороду креветки, сметану и специи. Перемешайте и тушите под крышкой около 15 минут. Если паштет окажется слишком густым, добавьте немного воды.
  5. Разложите готовую массу по тарталеткам, сверху посыпьте тертым сыром и дождитесь, пока он расплавится.

Такое угощение не только порадует гостей, но и подчеркнет ваше умение сочетать простоту с изысканностью.

Уточнения

Тартале́тка  — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. В европейской кухне у тарталеток начинка, как правило, сладкая: из фруктов с пудингом или сливками, фланом или шоколадом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
Садоводство, цветоводство
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае Аудио 
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Российский шоу-бизнес
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери Аудио 
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Сводка с фронта: на Харьковском направлении потеряли солдат КНДР, Европа считает время подлёта Орешника Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Последние материалы
Светлана Бондарчук публично попросила прощения у героев своих интервью: я больше не буду этим заниматься
Сводка с фронта: на Харьковском направлении потеряли солдат КНДР, Европа считает время подлёта Орешника
Сделайте ваш чай вкуснее и ароматнее, добавив в него эти ингредиенты
Как один метеорит изменил жизнь на Земле навсегда
Страдавшая от булимии и анорексии экс-возлюбленная Тимати дала полезный совет
Как подготовить клубневую бегонию к зиме
Как украсить обеденный стол, чтобы он радовал глаз каждый день
Анджелина Джоли назвала главный жизненный приоритет: остальное не имеет значения
Как использовать тканевую маску для лица, чтобы получить максимальный эффект
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.