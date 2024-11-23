Простой рецепт тарталеток с начинкой, которая удивит гостей

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Тарталетки с начинкой — это универсальная и элегантная закуска, которая неизменно украшает праздничный стол. Традиционно их наполняют сливочным сыром и красной икрой, но их главное преимущество — возможность проявить фантазию. Например, попробуйте приготовить нежный и изысканный паштет из креветок — он станет настоящим украшением новогоднего стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler, CC BY 2.0

Что понадобится:

1 кг замороженных креветок,

1 луковица,

1 зубчик чеснока,

1 банка сметаны,

150 г сыра,

30 мл оливкового масла,

1 ст. ложка муки,

упаковка тарталеток,

соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Отварите креветки в подсоленной воде, остудите и очистите. Измельчите лук и чеснок, затем обжарьте их на сковороде в оливковом масле до прозрачности. Добавьте ложку муки, перемешайте и обжарьте еще несколько минут. Выложите в сковороду креветки, сметану и специи. Перемешайте и тушите под крышкой около 15 минут. Если паштет окажется слишком густым, добавьте немного воды. Разложите готовую массу по тарталеткам, сверху посыпьте тертым сыром и дождитесь, пока он расплавится.

Такое угощение не только порадует гостей, но и подчеркнет ваше умение сочетать простоту с изысканностью.

Уточнения

Тартале́тка — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. В европейской кухне у тарталеток начинка, как правило, сладкая: из фруктов с пудингом или сливками, фланом или шоколадом.

