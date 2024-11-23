Простой рецепт тарталеток с начинкой, которая удивит гостей

Тарталетки с начинкой — это универсальная и элегантная закуска, которая неизменно украшает праздничный стол. Традиционно их наполняют сливочным сыром и красной икрой, но их главное преимущество — возможность проявить фантазию. Например, попробуйте приготовить нежный и изысканный паштет из креветок — он станет настоящим украшением новогоднего стола.
Такое угощение не только порадует гостей, но и подчеркнет ваше умение сочетать простоту с изысканностью.
Тартале́тка — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. В европейской кухне у тарталеток начинка, как правило, сладкая: из фруктов с пудингом или сливками, фланом или шоколадом.
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