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Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные

1:05
Еда

Котлеты с овощами — отличный вариант обеда или ужина для всей семьи. Ароматные, нежные и очень вкусные котлетки особенно вкусны с запечённым хрустящим картофелем.

Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • 100 г капусты;
  • 1 небольшая морковь;
  • 2 картофелины;
  • 400-500 г фарша;
  • 2-4 ст. л. растительного масла;
  • соль, перец, паприка, итальянские травы, базилик — по вкусу;

Приготовление:

  1. Тонко нашинкуйте капусту, посолите и помните её руками.
  2. Натрите морковь и 2 картофелины на крупной тёрке и добавьте их к капусте. Немного присолите овощи и хорошо перемешайте. Выложите смесь в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
  3. Добавьте фарш к овощам и немного посолите. Затем добавьте специи: перец, паприку, итальянские травы. Тщательно перемешайте до однородной массы.
  4. Сформируйте котлеты и обжарьте их на растительном масле с обеих сторон.

Уточнения

Котле́та - изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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