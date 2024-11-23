Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты с овощами — отличный вариант обеда или ужина для всей семьи. Ароматные, нежные и очень вкусные котлетки особенно вкусны с запечённым хрустящим картофелем.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

100 г капусты;

1 небольшая морковь;

2 картофелины;

400-500 г фарша;

2-4 ст. л. растительного масла;

соль, перец, паприка, итальянские травы, базилик — по вкусу;

Приготовление:

Тонко нашинкуйте капусту, посолите и помните её руками. Натрите морковь и 2 картофелины на крупной тёрке и добавьте их к капусте. Немного присолите овощи и хорошо перемешайте. Выложите смесь в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Добавьте фарш к овощам и немного посолите. Затем добавьте специи: перец, паприку, итальянские травы. Тщательно перемешайте до однородной массы. Сформируйте котлеты и обжарьте их на растительном масле с обеих сторон.

Уточнения

Котле́та - изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

