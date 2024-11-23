Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные
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Котлеты с овощами — отличный вариант обеда или ужина для всей семьи. Ароматные, нежные и очень вкусные котлетки особенно вкусны с запечённым хрустящим картофелем.
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Ингредиенты:
- 100 г капусты;
- 1 небольшая морковь;
- 2 картофелины;
- 400-500 г фарша;
- 2-4 ст. л. растительного масла;
- соль, перец, паприка, итальянские травы, базилик — по вкусу;
Приготовление:
- Тонко нашинкуйте капусту, посолите и помните её руками.
- Натрите морковь и 2 картофелины на крупной тёрке и добавьте их к капусте. Немного присолите овощи и хорошо перемешайте. Выложите смесь в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Добавьте фарш к овощам и немного посолите. Затем добавьте специи: перец, паприку, итальянские травы. Тщательно перемешайте до однородной массы.
- Сформируйте котлеты и обжарьте их на растительном масле с обеих сторон.
Уточнения
Котле́та - изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру