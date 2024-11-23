Готовим не просто вкусные, но ещё и полезные домашние конфеты без сахара

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти восхитительные и полезные конфеты легко приготовить. Вы можете использовать любые орехи и сухофрукты, которые вам больше нравятся.

Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

100 г кешью;

200 г порезанной кураги;

100 г фиников без косточек.

Приготовление:

Обжарьте 100 г кешью. Порежьте 200 г кураги и 100 г фиников без косточек на мелкие кусочки. Измельчите блендером треть обжаренных орехов в мелкую крошку. Смешайте оставшиеся орехи с курагой и финиками и измельчите всё вместе до однородной массы. Переложите смесь в миску. Скатайте шарики мокрыми руками и обваляйте их в измельчённых орехах.

Ваши вкусные и полезные конфеты готовы! Вашим детям и гостям будут они точно понравятся!

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.





Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

