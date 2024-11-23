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Готовим не просто вкусные, но ещё и полезные домашние конфеты без сахара

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Еда

Эти восхитительные и полезные конфеты легко приготовить. Вы можете использовать любые орехи и сухофрукты, которые вам больше нравятся.

Готовим не просто вкусные, но ещё и полезные домашние конфеты без сахара
Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 100 г кешью;
  • 200 г порезанной кураги;
  • 100 г фиников без косточек.

Приготовление:

  1. Обжарьте 100 г кешью.
  2. Порежьте 200 г кураги и 100 г фиников без косточек на мелкие кусочки.
  3. Измельчите блендером треть обжаренных орехов в мелкую крошку.
  4. Смешайте оставшиеся орехи с курагой и финиками и измельчите всё вместе до однородной массы. Переложите смесь в миску.
  5. Скатайте шарики мокрыми руками и обваляйте их в измельчённых орехах.

Ваши вкусные и полезные конфеты готовы! Вашим детям и гостям будут они точно понравятся!

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
 

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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