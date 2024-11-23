Готовим не просто вкусные, но ещё и полезные домашние конфеты без сахара

Эти восхитительные и полезные конфеты легко приготовить. Вы можете использовать любые орехи и сухофрукты, которые вам больше нравятся.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ваши вкусные и полезные конфеты готовы! Вашим детям и гостям будут они точно понравятся!
Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.
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