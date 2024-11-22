Без мяса, но сытный, вкусный и простой яичный салат с солёными огурчиками

Яичный салат — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Этот сытный салат без мяса станет отличным дополнением к вашему столу и подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
Приготовление:
Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
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