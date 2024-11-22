Без мяса, но сытный, вкусный и простой яичный салат с солёными огурчиками

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичный салат — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Этот сытный салат без мяса станет отличным дополнением к вашему столу и подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Фото: flickr.com by Emily Cavalier, CC BY 2.0

Ингредиенты:

3-4 яйца;

200-300 г солёных огурцов;

1 пучок зелёного лука;

зелень по вкусу;

1 ст. л. майонеза или сметаны;

1 ч. л. горчицы.

Приготовление:

Отварите яйца и мелко нарежьте их. Нарежьте солёные огурцы ломтиками, измельчите зелёный лук и другую зелень по вкусу. Заправьте салат майонезом или смесью сметаны с горчицей.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

