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Без мяса, но сытный, вкусный и простой яичный салат с солёными огурчиками

0:45
Еда

Яичный салат — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Этот сытный салат без мяса станет отличным дополнением к вашему столу и подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Без мяса, но сытный, вкусный и простой яичный салат с солёными огурчиками
Фото: flickr.com by Emily Cavalier, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 3-4 яйца;
  • 200-300 г солёных огурцов;
  • 1 пучок зелёного лука;
  • зелень по вкусу;
  • 1 ст. л. майонеза или сметаны;
  • 1 ч. л. горчицы.

Приготовление:

  1. Отварите яйца и мелко нарежьте их.
  2. Нарежьте солёные огурцы ломтиками, измельчите зелёный лук и другую зелень по вкусу.
  3. Заправьте салат майонезом или смесью сметаны с горчицей.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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