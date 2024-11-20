Польза домашнего йогурта: как его сделать самостоятельно

3:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний йогурт — это не только вкусный, но и полезный продукт, который легко приготовить в домашних условиях. Он полезен для пищеварения и содержит много пробиотиков, витаминов и минералов.

Фото: unsplash.com by Самбазон, CC0

Необходимые ингредиенты

Молоко (цельное или обезжиренное) — 1 литр

Йогурт с живыми культурами (магазинный, без добавок) — 2-3 столовые ложки или закваска для йогурта

Оборудование

Кастрюля

Термометр (по желанию)

Стеклянная банка или контейнер с крышкой для хранения йогурта

Полотенце или одеяло для утепления

Пошаговая инструкция

1. Подготовка молока

Начните с выбора качества молока. Цельное молоко придаст йогурту более насыщенный вкус, но можно использовать и обезжиренное. Перелейте молоко в кастрюлю и доведите его до кипения на среднем огне, тщательно помешивая, чтобы предотвратить пригорание. Как только молоко закипит, снимите кастрюлю с огня и дайте молоку остыть до температуры примерно 40-45°C (температура тела).

2. Добавление закваски

Когда молоко остынет, добавьте в него йогурт с живыми культурами. Тщательно перемешайте, чтобы равномерно распределить закваску. Если вы используете специальную закваску, следуйте инструкциям на упаковке.

3. Создание тепла для ферментации

Перелите молоко с закваской в чистую стеклянную банку или контейнер. Закройте контейнер крышкой и оберните его полотенцем или одеялом, чтобы поддерживать тепло. Йогурту необходимо тепло для активизации бактерий, чтобы он смог закваситься. Можно также поставить контейнер в выключенную духовку с включенной лампочкой для создания теплой среды.

4. Ферментация

Оставьте йогурт на 6-12 часов, в зависимости от желаемой консистенции и кислоты. Чем дольше йогурт ферментируется, тем более кислым и густым он станет. Проверьте его через 6 часов, если вам нравится вкус и текстура, можно переходить к следующему этапу.

5. Охлаждение

После окончания ферментации аккуратно переместите йогурт в холодильник. Охлаждение остановит процесс ферментации и позволит йогурту загустеть. Дайте ему постоять в холодильнике 2-3 часа.

6. Подача

Ваш домашний йогурт готов к употреблению! Его можно подавать как самостоятельное блюдо или с добавлением свежих фруктов, орехов, меда или семян. Также йогурт отлично подходит для использования в смузи и десертах.

Полезные советы

Срок хранения: Домашний йогурт можно хранить в холодильнике в течение 5-7 дней.

Повторное использование закваски: Можно сохранить немного готового йогурта для следующей закваски. Это позволит непрерывно готовить новый йогурт.

Эксперименты с добавками: Попробуйте добавить в молоко перед ферментацией различные добавки, такие как ваниль, корицу или какао, чтобы получить разные вкусы.

Приготовление домашнего йогурта – это простой процесс, который требует минимального набора ингредиентов и оборудования. Этот полезный и вкусный продукт можно легко адаптировать под свои предпочтения, добавляя различные ингредиенты. Наслаждайтесь своим домашним йогуртом и экспериментируйте с его вкусами и текстурами!