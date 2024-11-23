Целебные свойства груш: витаминная поддержка для всех

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Рациональное питание — ключ к профилактике тяжелых заболеваний. Среди продуктов, обладающих полезными свойствами, особое место занимают груши. Терапевт Амир Хан рассказал, как эти фрукты помогают в борьбе с серьезными недугами.

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Полезные свойства груш

Груши богаты антоцианами — растительными пигментами, которые снижают риск развития сахарного диабета второго типа почти на 25%. Они также содержат большое количество клетчатки — как растворимой, так и нерастворимой. Эти пищевые волокна не только способствуют нормальной работе кишечника, но и играют важную роль в общем укреплении здоровья.

Защита от онкологии

Груши содержат мощные антиоксиданты, которые помогают снизить риск развития онкологических заболеваний. Растительные соединения, флавоноиды, а также витамины С и К предотвращают воспалительные процессы, уменьшая вероятность повреждения клеток и тканей.

Цвет имеет значение

Амир Хан отметил, что груши с разным оттенком кожуры несут специфические преимущества:

Красноватые — поддерживают здоровье сердца.

Зеленые — полезны для зрения.

Эти фрукты особенно важны для пожилых людей, поскольку поддерживают иммунитет и общее состояние здоровья.

Рекомендации

Регулярное употребление груш поможет защитить организм от серьезных заболеваний, улучшить пищеварение и укрепить иммунитет. Добавляйте их в свой рацион в свежем или запеченном виде, чтобы получать максимум пользы.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.



