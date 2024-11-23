Правда о пальмовом масле: вредно ли на самом деле

Многие настороженно относятся к пальмовому маслу, которое нередко встречается в составе продуктов. Эксперты Роспотребнадзора и врачи разъяснили, насколько оправданы опасения.
Пальмовое масло официально разрешено для использования в пищевых продуктах, что само по себе подтверждает его безопасность при разумном потреблении. Однако, как и любой другой жир, оно имеет свои противопоказания.
Гастроэнтеролог Яков Краснер отметил, что "пальма" не наносит больше вреда, чем другие растительные масла, и не оказывает более сильного влияния на уровень холестерина. Однако продукты с этим компонентом стоит ограничивать при следующих состояниях:
Несмотря на предвзятое отношение, пальмовое масло обладает некоторыми полезными качествами. В нем содержатся:
Однако его биологическая ценность ниже, чем у других растительных масел, например, оливкового или подсолнечного, а также сливочного масла.
Представители Роспотребнадзора по Новосибирской области советуют отдавать предпочтение продуктам, не содержащим пальмового масла. В магазинах такие товары можно найти в разделах с пометкой "без заменителей молочного жира".
Особенно это касается выпечки, кондитерских изделий и полуфабрикатов, где пальмовое масло часто используется как дешевый ингредиент. Выбор таких продуктов поможет минимизировать количество насыщенных жиров в рационе.
Пальмовое масло безопасно при умеренном употреблении, но его следует ограничить людям с хроническими заболеваниями, особенно связанными с сердечно-сосудистой системой. Для здорового человека оно не представляет глобальной угрозы, однако предпочтение лучше отдавать продуктам с более высоким уровнем биологической ценности.
Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Масло из кости этой пальмы называется пальмоядровым маслом. Оба вида масла относятся к группе растительных масел тропического происхождения, так же как и кокосовое.
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