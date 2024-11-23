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Правда о пальмовом масле: вредно ли на самом деле

2:16
Еда

Многие настороженно относятся к пальмовому маслу, которое нередко встречается в составе продуктов. Эксперты Роспотребнадзора и врачи разъяснили, насколько оправданы опасения.

Правда о пальмовом масле: вредно ли на самом деле
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, CC BY-SA 4.0

Можно ли есть пальмовое масло?

Пальмовое масло официально разрешено для использования в пищевых продуктах, что само по себе подтверждает его безопасность при разумном потреблении. Однако, как и любой другой жир, оно имеет свои противопоказания.

Гастроэнтеролог Яков Краснер отметил, что "пальма" не наносит больше вреда, чем другие растительные масла, и не оказывает более сильного влияния на уровень холестерина. Однако продукты с этим компонентом стоит ограничивать при следующих состояниях:

  • высокий уровень холестерина,
  • заболевания сердца,
  • атеросклероз,
  • редкая патология — расширение лимфоузлов кишечника.

Полезные свойства масла

Несмотря на предвзятое отношение, пальмовое масло обладает некоторыми полезными качествами. В нем содержатся:

  • витамины A, E, B4, K,
  • каротиноиды,
  • омега-3 жирные кислоты.

Однако его биологическая ценность ниже, чем у других растительных масел, например, оливкового или подсолнечного, а также сливочного масла.

Что рекомендуют эксперты?

Представители Роспотребнадзора по Новосибирской области советуют отдавать предпочтение продуктам, не содержащим пальмового масла. В магазинах такие товары можно найти в разделах с пометкой "без заменителей молочного жира".

Особенно это касается выпечки, кондитерских изделий и полуфабрикатов, где пальмовое масло часто используется как дешевый ингредиент. Выбор таких продуктов поможет минимизировать количество насыщенных жиров в рационе.

Выводы

Пальмовое масло безопасно при умеренном употреблении, но его следует ограничить людям с хроническими заболеваниями, особенно связанными с сердечно-сосудистой системой. Для здорового человека оно не представляет глобальной угрозы, однако предпочтение лучше отдавать продуктам с более высоким уровнем биологической ценности.

Уточнения

Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Масло из кости этой пальмы называется пальмоядровым маслом. Оба вида масла относятся к группе растительных масел тропического происхождения, так же как и кокосовое. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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