Творог и лишний вес: польза или угроза

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Творог давно стал неотъемлемой частью рациона многих россиян благодаря своей питательности и полезным свойствам. Однако, несмотря на признанную пользу, у этого молочного продукта есть ряд противопоказаний. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, кому стоит ограничить или вовсе отказаться от употребления творога.

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Аллергия и индивидуальная непереносимость

Основным противопоказанием является индивидуальная непереносимость молочного белка. Людмила Сухорукова подчеркивает, что аллергическая реакция на "молочку" может проявиться неожиданно. Если после употребления творога вы ощущаете тяжесть, вздутие или другие неприятные симптомы, рекомендуется проконсультироваться с врачом для выявления причин.

Болезни почек и гастрит

Творог не рекомендован людям с определенными заболеваниями почек, так как он перегружает выделительную систему из-за высокого содержания белка. Также с осторожностью следует употреблять творог при гастрите: кислоты, содержащиеся в продукте, могут раздражать слизистую оболочку желудка.

Ограничения при атеросклерозе и лишнем весе

При атеросклерозе или склонности к лишнему весу творог тоже требует осторожного подхода. Высокая калорийность продукта, особенно в жирных его вариантах, может негативно сказаться на здоровье сосудов и сердечно-сосудистой системы.

Как есть творог без вреда?

Для здоровых людей творог остается полезным продуктом, если соблюдать рекомендуемую норму:

Взрослым: до 200 граммов в день.

Детям: до 100 граммов в день.

Спортсменам: допускается небольшое увеличение порции, особенно при высокой физической активности.

Важно выбирать качественный продукт с подходящим уровнем жирности: для тех, кто следит за весом, лучше отдавать предпочтение нежирным или маложирным вариантам.

Уточнения

Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.





