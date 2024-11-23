Творог и лишний вес: польза или угроза

Творог давно стал неотъемлемой частью рациона многих россиян благодаря своей питательности и полезным свойствам. Однако, несмотря на признанную пользу, у этого молочного продукта есть ряд противопоказаний. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, кому стоит ограничить или вовсе отказаться от употребления творога.
Основным противопоказанием является индивидуальная непереносимость молочного белка. Людмила Сухорукова подчеркивает, что аллергическая реакция на "молочку" может проявиться неожиданно. Если после употребления творога вы ощущаете тяжесть, вздутие или другие неприятные симптомы, рекомендуется проконсультироваться с врачом для выявления причин.
Творог не рекомендован людям с определенными заболеваниями почек, так как он перегружает выделительную систему из-за высокого содержания белка. Также с осторожностью следует употреблять творог при гастрите: кислоты, содержащиеся в продукте, могут раздражать слизистую оболочку желудка.
При атеросклерозе или склонности к лишнему весу творог тоже требует осторожного подхода. Высокая калорийность продукта, особенно в жирных его вариантах, может негативно сказаться на здоровье сосудов и сердечно-сосудистой системы.
Для здоровых людей творог остается полезным продуктом, если соблюдать рекомендуемую норму:
Важно выбирать качественный продукт с подходящим уровнем жирности: для тех, кто следит за весом, лучше отдавать предпочтение нежирным или маложирным вариантам.
Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.