Как легко открыть кокос? Раскрываем кулинарные лайфхаки

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Как правильно открыть кокос

Сначала найдите три отверстия плода. Это уязвимые и слабые места в орехе, которые помогут ему расколоться.

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Возьмите нож. Затем с помощью тонкого и острого лезвия ножа проткните эти три отверстия в кокосовом орехе. Затем встряхните орех и вылейте жидкость в стакан через отверстие. После этого смело измельчайте или режьте фрукты ножом или кухонным топориком.

Как правильно употреблять кокос

Кокосовую воду можно употреблять в качестве готового напитка или добавлять в коктейли. Если кокос не твердый, просто проведите ложкой или столовым ножом между мякотью и скорлупой. Таким образом вы извлечете основную часть ореха. Мякоть кокоса можно использовать как в кулинарии, так и в косметологии.

Например, можно извлечь кокосовое масло через сито. Также можно сделать кокосовую стружку. Мякоть можно добавлять практически в любые десерты и выпечку — печенье, пирожные, бисквиты, смузи, салаты, мороженое.

Уточнения

Коко́совая па́льма (лат. Cócos nucífera) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos.



