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Врач рассказала, кому нельзя пить какао

1:17
Еда

С наступлением зимы возникает желание чаще наслаждаться сладкими горячими напитками, и в этом плане какао становится отличным вариантом. Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями о том, кому подходит этот напиток, а кому стоит быть осторожнее, сообщает "Вечерняя Москва".

Врач рассказала, кому нельзя пить какао
Фото: flickr.com by formulatehealth, CC BY 2.0

По словам эксперта, здоровым людям разрешается наслаждаться какао каждый день — даже по две-три чашки, что абсолютно безопасно. Однако тем, кто страдает подагрой, следует ограничить себя в этом удовольствии, так как основное противопоказание связано с нарушением усвоения мочевой кислоты.

Елена Соломатина подчеркнула, что какао положительно воздействует на весь организм. Этот напиток не только прекрасно тонизирует, но также способствует снижению вероятности образования тромбов и улучшает функционирование мозга.

Ранее диетолог Татьяна Залетова отметила, что в какао содержится множество антиоксидантов, которые защищают организм от процессов старения, снижают агрегацию тромбоцитов и играют важную роль в профилактике инсультов и инфарктов. Особенно полезно употребление этого напитка людям с проблемами печени.

Уточнения

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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