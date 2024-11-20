Врач рассказала, кому нельзя пить какао

С наступлением зимы возникает желание чаще наслаждаться сладкими горячими напитками, и в этом плане какао становится отличным вариантом. Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями о том, кому подходит этот напиток, а кому стоит быть осторожнее, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам эксперта, здоровым людям разрешается наслаждаться какао каждый день — даже по две-три чашки, что абсолютно безопасно. Однако тем, кто страдает подагрой, следует ограничить себя в этом удовольствии, так как основное противопоказание связано с нарушением усвоения мочевой кислоты.
Елена Соломатина подчеркнула, что какао положительно воздействует на весь организм. Этот напиток не только прекрасно тонизирует, но также способствует снижению вероятности образования тромбов и улучшает функционирование мозга.
Ранее диетолог Татьяна Залетова отметила, что в какао содержится множество антиоксидантов, которые защищают организм от процессов старения, снижают агрегацию тромбоцитов и играют важную роль в профилактике инсультов и инфарктов. Особенно полезно употребление этого напитка людям с проблемами печени.
Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты.
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