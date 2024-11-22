Что добавить в майонез, чтобы не навредить здоровью

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как уменьшить негативное влияние майонеза в праздничных салатах. По мнению специалиста, полностью отказываться от этого популярного соуса необязательно, но правильное использование может значительно снизить его вред для организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Как "усовершенствовать" майонез?

Елена Соломатина советует не использовать майонез в чистом виде. Его можно смешать с нежирной сметаной или натуральным йогуртом без добавок в пропорции 1:1. Это сделает заправку менее калорийной и легче усваиваемой.

"Обычный майонез делается из яиц, горчицы, уксуса, сахара и соли, ничего такого криминального", — напомнила диетолог.

Если в наличии только майонез с добавлением усилителей вкуса, ароматизаторов или консервантов, Соломатина рекомендует улучшить его, добавив натуральные ингредиенты.

Майонез и сочетания продуктов

Некоторые сочетания продуктов с майонезом могут быть особенно вредными. Например, салаты с калорийным соусом и солеными или маринованными ингредиентами, которые содержат много уксуса и соли, создают избыточную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Как облегчить нагрузку на организм?

Новогодний стол часто содержит множество "раздражителей" для организма: калорийную пищу, жирные блюда и алкоголь. Это тяжело переносится даже здоровым человеком, не говоря уже о людях с хроническими заболеваниями или пожилых.

Диетолог советует отдавать предпочтение более легким блюдам, минимизировать количество калорийных заправок и включать в рацион свежие овощи, чтобы снизить нагрузку на ЖКТ.

Уточнения

Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



