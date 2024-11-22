Пара ложек — и достаточно: сколько майонезных салатов можно съесть на Новый год

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как избежать переедания за праздничным столом, сохранив при этом здоровье и удовольствие от праздника. По словам специалиста, допустимая норма салатов зависит от индивидуальных факторов: веса, возраста, пола и состояния здоровья. Однако есть универсальные рекомендации, которые помогут всем.
Если на праздничном столе много калорийных салатов с майонезом, Соломатина советует попробовать их буквально по паре ложек. Такой подход позволит ощутить вкус каждого блюда без риска для организма.
"То есть по паре ложек, чисто символически", — уточняет эксперт.
Простые салаты из свежих овощей и зелени можно есть в большем количестве. Они не только низкокалорийны, но и богаты клетчаткой, которая помогает организму справляться с тяжелыми блюдами. Такие закуски рекомендованы даже людям с проблемами пищеварения.
Елена Соломатина предложила простые способы улучшить состав популярных новогодних салатов:
Такие изменения позволят сделать привычные блюда менее калорийными и более полезными. Диетолог подчеркнула, что в таком виде салаты можно есть в большем количестве даже тем, у кого есть проблемы со здоровьем.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.