Пара ложек — и достаточно: сколько майонезных салатов можно съесть на Новый год

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как избежать переедания за праздничным столом, сохранив при этом здоровье и удовольствие от праздника. По словам специалиста, допустимая норма салатов зависит от индивидуальных факторов: веса, возраста, пола и состояния здоровья. Однако есть универсальные рекомендации, которые помогут всем.

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Минимум для майонезных салатов

Если на праздничном столе много калорийных салатов с майонезом, Соломатина советует попробовать их буквально по паре ложек. Такой подход позволит ощутить вкус каждого блюда без риска для организма.

"То есть по паре ложек, чисто символически", — уточняет эксперт.

Больше овощей и клетчатки

Простые салаты из свежих овощей и зелени можно есть в большем количестве. Они не только низкокалорийны, но и богаты клетчаткой, которая помогает организму справляться с тяжелыми блюдами. Такие закуски рекомендованы даже людям с проблемами пищеварения.

Как сделать традиционные блюда полезнее?

Елена Соломатина предложила простые способы улучшить состав популярных новогодних салатов:

Селедка под шубой: уменьшить количество рыбы, заменить майонез сметаной или йогуртом.

Оливье: использовать вместо колбасы нежирное мясо или курицу, а картофель заменить на яблоко или сельдерей.

Яйца: добавлять только белок вместо желтка.

Такие изменения позволят сделать привычные блюда менее калорийными и более полезными. Диетолог подчеркнула, что в таком виде салаты можно есть в большем количестве даже тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

