Названы повседневные продукты, содержащие никотин

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Никотин является мощным алкалоидом, который обычно ассоциируется с курением. Однако это соединение встречается и в обычных продуктах, включая некоторые овощи, как отметил специалист по питанию Маркус Линдблад.

Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, CC BY 2.0

Например, никотин можно найти в растениях семейства паслёновых. Это означает, что он может попасть в организм через такие блюда, как картофельное пюре или салаты с помидорами и баклажанами. В среднем, человек употребляет около 1,4 тысячи нанограммов никотина в день, сообщает Daily Star.

По мнению Маркуса Линдблада, содержание никотина в одной сигарете превышает аналогичный уровень в картофеле почти в 20 тысяч раз. Это означает, что никотин, содержащийся в пищевых продуктах, не способен вызывать зависимость, поскольку его концентрация слишком мала для этого. Алкалоид легко проникает через кишечник и усваивается "незаметно".

Ранее врач-гастроэнтеролог Уилл Булсевич делился информацией о том, какие замороженные овощи могут быть полезнее свежих, а диетолог Анна Кондратьева объяснила, какое количество фруктов и овощей необходимо употреблять ежедневно для укрепления иммунной системы.

Уточнения

Алкало́иды — группа азотсодержащих органических соединений природного происхождения, преимущественно гетероциклических, большинство из которых обладает свойствами слабого основания; к ним также причисляются некоторые биогенетически связанные с основными алкалоидами нейтральные и даже слабокислотные соединения.



Никоти́н (от лат. Nicotiána — табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых , преимущественно в листьях и стеблях табака, махорки (2—14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце.

