Качественные куриные сердечки: на что обратить внимание при покупке

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова развеяла популярные мифы о субпродуктах и дала советы по выбору куриных сердечек. По словам специалиста, многие потребители избегают субпродуктов, опасаясь наличия в них антибиотиков. Однако такие опасения зачастую беспочвенны.
Головкова подчеркнула, что даже органы-фильтры, такие как печень и почки, у здоровой и правильно выращенной курицы остаются чистыми и безопасными. Тем более это касается сердечек, которые не накапливают вредных веществ.
"Если курица была здорова и выращивалась правильно, в ее организме не будет антибиотиков", — заверила эксперт.
Эксперт дала ряд рекомендаций, которые помогут не ошибиться при выборе куриных сердечек:
Отдавайте предпочтение крупным производителям.
Продукция крупных компаний проходит обязательный контроль на безопасность.
Обратите внимание на внешний вид.
Цвет продукта.
Свежие сердечки отличаются насыщенным темно-красным цветом. Серый, бурый или фиолетовый оттенки указывают на истекший срок годности.
Головкова отметила, что качественные куриные сердечки — это не только безопасный, но и питательный продукт. Главное — уметь правильно их выбирать.
Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.