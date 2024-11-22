Качественные куриные сердечки: на что обратить внимание при покупке

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова развеяла популярные мифы о субпродуктах и дала советы по выбору куриных сердечек. По словам специалиста, многие потребители избегают субпродуктов, опасаясь наличия в них антибиотиков. Однако такие опасения зачастую беспочвенны.

Фото: flickr.com by Джо Гурман, CC BY 2.0

Антибиотики — миф или реальность?

Головкова подчеркнула, что даже органы-фильтры, такие как печень и почки, у здоровой и правильно выращенной курицы остаются чистыми и безопасными. Тем более это касается сердечек, которые не накапливают вредных веществ.

"Если курица была здорова и выращивалась правильно, в ее организме не будет антибиотиков", — заверила эксперт.

Как выбрать качественный продукт?

Эксперт дала ряд рекомендаций, которые помогут не ошибиться при выборе куриных сердечек:

Отдавайте предпочтение крупным производителям.

Продукция крупных компаний проходит обязательный контроль на безопасность.

Обратите внимание на внешний вид.

Сердечки должны быть чистыми, без сгустков крови и сосудов.

Свежий продукт имеет упругую текстуру — при нажатии он быстро восстанавливает форму.

Если сердечки мягкие или бесформенные, это говорит об их порче.

Цвет продукта.

Свежие сердечки отличаются насыщенным темно-красным цветом. Серый, бурый или фиолетовый оттенки указывают на истекший срок годности.

Почему стоит доверять субпродуктам?

Головкова отметила, что качественные куриные сердечки — это не только безопасный, но и питательный продукт. Главное — уметь правильно их выбирать.

Уточнения

Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.



