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Качественные куриные сердечки: на что обратить внимание при покупке

1:46
Еда

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова развеяла популярные мифы о субпродуктах и дала советы по выбору куриных сердечек. По словам специалиста, многие потребители избегают субпродуктов, опасаясь наличия в них антибиотиков. Однако такие опасения зачастую беспочвенны.

Качественные куриные сердечки: на что обратить внимание при покупке
Фото: flickr.com by Джо Гурман, CC BY 2.0

Антибиотики — миф или реальность?

Головкова подчеркнула, что даже органы-фильтры, такие как печень и почки, у здоровой и правильно выращенной курицы остаются чистыми и безопасными. Тем более это касается сердечек, которые не накапливают вредных веществ.

"Если курица была здорова и выращивалась правильно, в ее организме не будет антибиотиков", — заверила эксперт.

Как выбрать качественный продукт?

Эксперт дала ряд рекомендаций, которые помогут не ошибиться при выборе куриных сердечек:

Отдавайте предпочтение крупным производителям.

Продукция крупных компаний проходит обязательный контроль на безопасность.

Обратите внимание на внешний вид.

  • Сердечки должны быть чистыми, без сгустков крови и сосудов.
  • Свежий продукт имеет упругую текстуру — при нажатии он быстро восстанавливает форму.
  • Если сердечки мягкие или бесформенные, это говорит об их порче.

Цвет продукта.

Свежие сердечки отличаются насыщенным темно-красным цветом. Серый, бурый или фиолетовый оттенки указывают на истекший срок годности.

Почему стоит доверять субпродуктам?

Головкова отметила, что качественные куриные сердечки — это не только безопасный, но и питательный продукт. Главное — уметь правильно их выбирать.

Уточнения

Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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