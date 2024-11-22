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Красная рыба: как выбрать безопасный и качественный продукт

1:25
Еда

Эксперты Роскачества рассказали, на что обращать внимание при покупке красной рыбы. Внешний вид продукта может многое рассказать о его качестве.

Красная рыба: как выбрать безопасный и качественный продукт
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Цвет и структура

Первое, что нужно оценить, — цвет рыбы. У качественной семги или форели оттенок будет естественным и немного бледнее, чем у горбуши, нерки или чавычи. Разница объясняется особенностями питания разных видов. Однако стоит насторожиться, если рыба выглядит слишком яркой, например, ярко-красной или розовой, — это может указывать на использование красителей.

Рыба должна быть чистой, без пятен, повреждений и дряблости. Наличие коричневых или желтых вкраплений также говорит о низком качестве продукта.

Состав и упаковка

При выборе слабосоленой или подкопченной рыбы важно изучить состав. Лучший вариант — это наличие только рыбы и соли, но допустимы и консерванты, такие как сорбиновая или бензойная кислоты. На упаковке обязательно должна быть информация о сырье, из которого приготовлен продукт. Рыба может быть как охлажденной, так и замороженной.

Совет от экспертов

Выбирайте рыбу равномерного цвета, без разводов и пятен. Простой состав и указание происхождения продукта — главные признаки качественной рыбы.

Уточнения

Сёмга (лат  Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей. Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет. Один из ценнейших промысловых видов среди лососей. Мясо и икра сёмги обладают высокими гастрономическими качествами и являются деликатесными продуктами.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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